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Президент Франції може стати головним у переговорах з путіним від Європи – The Telegraph

05 квітня 2025, 10:24
Президент Франції може стати головним у переговорах з путіним від Європи – The Telegraph
Фото: Укрінформ

Французький президент Емманюель Макрон може стати головною контактною особою Європи для проведення переговорів з правителем рф Володимиром путіним про мир в Україні.

Про це пише газета The Telegraph.

Члени "коаліції рішучих" просять на тому, щоб Макрон очолив процес взаємодії з рф в рамках зусиль з підтримки Києва.

Президента Франції і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, що очолює групу країн, які планують досягти угоди про припинення вогню в Україні, назвали найбільш ймовірними співрозмовниками з москвою.

Журналісти пишуть, що Стармер не планує вести переговори з путіним у рамках зусиль Британії щодо підтримки оборони України. 

Крім того, джерело в The Telegraph в Єлисейському палаці повідомило, що Макрон може взяти на себе цю роль, "коли прийде час".

Раніше Макрон закликав французькі компанії призупинити інвестиції в США через нові тарифи Трампа.

 

ФранціяпереговориЕмманюель Макронмир в Україні

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