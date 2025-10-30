Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президент обговорив із віцепрем'єр-міністеркою Словенії розвиток ініціативи PURL

30 жовтня 2025, 19:09
Президент обговорив із віцепрем'єр-міністеркою Словенії розвиток ініціативи PURL
фото: Офіс президента
Зеленський подякував Словенії за приєднання до ініціативи PURL.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцепрем’єр-міністеркою, міністеркою закордонних та європейських справ Словенії Танею Файон і обговорив із нею розвиток ініціативи PURL та механізм SAFE. 
 
Про це розповіли у Офісі президента. 
 
Президент подякував Словенії за приєднання до  ініціативи PURL. На його думку, це є важливим сигналом для інших країн долучатися до цієї програми.
 
За словами Володимира Зеленського, внески здебільшого йдуть саме на посилення ППО, і це дуже важливо.Крім того, говорили про механізм SAFE. Президент зазначив, що Україна зацікавлена в предметній співпраці та участі в спільних оборонних проєктах.
 
Також ішлося про спільну дипломатичну роботу для досягнення реального миру, адже, як наголосив Зеленський, росіяни не йдуть на припинення вогню й не хочуть миру, тому потрібно продовжувати тиск. Зокрема, це застосування санкцій, зокрема вторинних, проти нафтового сектору та інших галузей, які допомагають росії фінансувати її воєнну машину, а також спрямування заморожених російських активів на захист України.
 
Окрему увагу приділили роботі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких викрала росія, та спільним зусиллям у цьому напрямі.
 
Володимир Зеленський і Таня Файон також обговорили ситуацію зі вступом України до Євросоюзу та важливість відкриття переговорних кластерів.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

Останні матеріали

Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Політика
"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 06:21
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти
Політика
Захід має об’єднатися проти "осі зла". Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється