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Президент Польщі пропонує країнам НАТО підняти витрати на оборону з 2% до 3% ВВП

04 квітня 2024, 17:12
Президент Польщі пропонує країнам НАТО підняти витрати на оборону з 2% до 3% ВВП
Анджей Дуда надіслав лідерам країнам Альянсу лист з пропозицією підняти витрати на оборону з 2% до 3%.

Про це повідомляє польська газета Rzeczpospolita

Рівень витрат у 2% ВВП був достатнім 10 років тому, але наразі альянс має бути здатний ефективно протистояти росії.

Рішення збільшити військові витрати до 2% ВВП було ухвалено НАТО ще в 2014 році.

Дуда сказав про це також у зверненні з нагоди 75-ї річниці заснування НАТО. 

"Переконаний, що це є основою послідовної побудови безпеки на всьому євроатлантичному просторі. Це природний та основний крок, який ми маємо зробити разом сьогодні, щоб протистояти імперській політиці кремля", - сказав польський глава. 

Дуда додав, що росія розширює свій військовий потенціал та витрачає на оборону третину свого ВВП, перевела економіку в режим війни.

"Я не сумніваюся, що Північноатлантичний альянс і країни вільного світу мають відреагувати на це не лише підтримкою України у військових діях, не лише запобіганням перемозі росії в Україні. Сьогодні це найважливіше завдання вільного світу. Підтримайте Україну в цьому плані, насамперед фінансово та у військовому відношенні. Але сьогодні вільний світ має також зміцнити свою безпеку та оборону. Минули мирні часи, коли всі думали, що війни більше не буде, коли були навіть моменти, що люди сумнівалися, чи потрібна армія. На жаль, теперішні часи показують, що вона дуже потрібна", – підсумував він.

 

ПольщаНАТО3% ВВПАнджей Дуда

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