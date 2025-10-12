Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Президент Сербії критикує москву за несподівано короткий газовий контракт

12 жовтня 2025, 11:38
Фото: European Western Balkans
Це рішення пов’язане із санкціями США проти нафтопереробної компанії NIS, а можливість націоналізації компанії він категорично відкинув.

Президент Сербії Александар Вучич висловив розчарування через пропозицію росії укласти лише короткостроковий газовий контракт, який діятиме до кінця цього року, незважаючи на місяці переговорів.

Про це він розповів виданню Informer

Вучич прагнув підписати трирічну угоду з "Газпромом" після двох зустрічей із президентом росії Володимиром путіним цього року. Натомість росія запропонувала контракт лише до кінця 2025 року, тоді як Сербія очікувала продовження щонайменше до травня 2026-го.

"Вони запропонували нам газовий контракт до Нового року, і це дуже невтішна новина для нас", - констатував президент Сербії.

Вучич припустив, що затримка пов’язана із санкціями США проти нафтопереробної компанії NIS, які набули чинності на початку жовтня після завершення тимчасових винятків.

Він також категорично відкинув ідею націоналізації NIS, компанії, контрольованої "Газпром нефть", яку деякі в Белграді розглядали як спосіб обійти санкції.

"Нам дали зрозуміти, що якщо ми почнемо націоналізувати NIS чи інші активи, газ можуть відключити вже 31 грудня. Це дуже поганий сигнал для мене у всіх аспектах", - заявив Вучич.

За словами президента, США пропонували зняти санкції в обмін на усну згоду Сербії на націоналізацію NIS.

"Американці казали мені: просто скажіть усно, що NIS буде націоналізовано, і санкцій не буде. Я відповів, що це неприйнятно і ми не хочемо красти чуже майно", - наголосив він.

Ще 9 жовтня сербська енергетична компанія NIS повідомила, що не отримала чергового продовження санкційного винятку від США.

Нагадаємо, що на початку жовтня санкції США проти Газпрому перекрили нафту для єдиного НПЗ Сербії.

 

СербіяРосіягазАлександар Вучич

