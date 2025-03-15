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ПОЛІТИКА

Президентка Єврокомісії обговорила підтримку України та оборонну стратегію на зустрічі світових лідерів

15 березня 2025, 15:58
Президентка Єврокомісії обговорила підтримку України та оборонну стратегію на зустрічі світових лідерів
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Президентка Єврокомісії також додала, що ЄС продовжуватиме підтримку України та її Збройних сил, відповідно до "стратегії дикобраза".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, підсумовуючи результати віртуальної зустрічі світових лідерів, організованої прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, підтвердила підтримку домовленості про припинення вогню та підкреслила важливість зміцнення України та її Збройних сил.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку домовленості України про припинення вогню. Тепер росія повинна показати свою готовність підтримати припинення вогню, що призведе до справедливого та тривалого миру", — написала фон дер Ляєн у своєму повідомленні в соціальній мережі Х в суботу.

Президентка Єврокомісії також додала, що ЄС продовжуватиме підтримку України та її Збройних сил, відповідно до "стратегії дикобраза".

"Ми активізуємо оборонні зусилля Європи через програму "Переозброєння Європи", збільшуючи витрати на оборону", — зазначила вона.

Також фон дер Ляєн висловила подяку прем'єр-міністру Великої Британії за організацію зустрічі лідерів.

Нагадаємо, що віртуальну зустріч для обговорення підтримки України 15 березня організував прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

"Стратегія дикобраза" передбачає створення потужної оборонної здатності, яка ускладнює агресору напад на країну, роблячи його витратним та складним.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз не має наміру зупиняти військову допомогу Україні, навіть якщо вдасться досягнути 30-денного припинення вогню. ЄС прагне забезпечити Україні найсильнішу позицію на можливих мирних переговорах і не допустить, щоб умови перемир’я послабили Київ.

війнаУрсула фон дер Ляєнпідтримка України

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