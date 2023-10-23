Президентка Єврокомісії заявила, що Тегеран "хоче розпалювати насильство і хаос" на Близькому Сході

Збільшення насильства "забезпечує його вплив", заявила фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 22 жовтня підтвердила свою рішучу проізраїльську позицію, незважаючи на зростаючу критику з боку своїх співробітників, а також жорстко розкритикувала Іран за прагнення посіяти "насильство і хаос" на Близькому Сході.

Про це повідомляє Politico.

Близько 800 співробітників органів влади ЄС зробили написали фон дер Ляєн наприкінці минулого тижня звернення, протестуючи проти того, що вони вважають невиправданою упередженістю на користь Ізраїлю у війні між Ізраїлем і Хамасом. Протест виник після того, як президентка не згадала про підтримку палестинської державності з боку ЄС у своїй промові 19 жовтня у Вашингтоні – незважаючи на те, що рішення за принципом "двох держав" є ключовою частиною позиції європейських країн.

Проте фон дер Ляєн поcилила свою попередню позицію під час виступу 22 жовтня перед молодіжною організацією своєї німецької правоцентристської політичної групи ХДС/ХСС (об’єднання Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу) в Брауншвейгу (Німеччина).

Президентка Єврокомісії знову не згадала про палестинську державність, а натомість просто послалася на необхідну гуманітарну допомогу, сказавши "немає ніякого протиріччя між солідарністю з Ізраїлем і наданням гуманітарної допомоги в Газі".

"Всі ці конфлікти мають одну спільну рису: це боротьба між тими, хто прагне миру, рівноваги, свободи і співпраці – і тими, хто не хоче нічого цього, тому що отримує вигоду від хаосу і безладу", – сказала фон дер Ляєн у своєму виступі на з'їзді молодіжного крила ХДС/ХСС.

Вона зайняла дуже критичну позицію щодо Ірану, заявивши, що Тегеран стоїть за Хамасом.

"Іран не зацікавлений в тому, щоб в цьому регіоні настав мир. Навпаки, Іран хоче розпалювати насильство і хаос, тому що це забезпечує його вплив", – заявила фон дер Ляєн.

Нещодавно Урсула фон дер Ляєн порівняла росію з Хамас.