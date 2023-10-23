Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Президентка Єврокомісії заявила, що Тегеран "хоче розпалювати насильство і хаос" на Близькому Сході

23 жовтня 2023, 09:21
Президентка Єврокомісії заявила, що Тегеран
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Збільшення насильства "забезпечує його вплив", заявила фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 22 жовтня підтвердила свою рішучу проізраїльську позицію, незважаючи на зростаючу критику з боку своїх співробітників, а також жорстко розкритикувала Іран за прагнення посіяти "насильство і хаос" на Близькому Сході.

Про це повідомляє Politico.

Близько 800 співробітників органів влади ЄС зробили написали фон дер Ляєн наприкінці минулого тижня звернення, протестуючи проти того, що вони вважають невиправданою упередженістю на користь Ізраїлю у війні між Ізраїлем і Хамасом. Протест виник після того, як президентка не згадала про підтримку палестинської державності з боку ЄС у своїй промові 19 жовтня у Вашингтоні – незважаючи на те, що рішення за принципом "двох держав" є ключовою частиною позиції європейських країн.

Проте фон дер Ляєн поcилила свою попередню позицію під час виступу 22 жовтня перед молодіжною організацією своєї німецької правоцентристської політичної групи ХДС/ХСС (об’єднання Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу) в Брауншвейгу (Німеччина).

Президентка Єврокомісії знову не згадала про палестинську державність, а натомість просто послалася на необхідну гуманітарну допомогу, сказавши "немає ніякого протиріччя між солідарністю з Ізраїлем і наданням гуманітарної допомоги в Газі".

"Всі ці конфлікти мають одну спільну рису: це боротьба між тими, хто прагне миру, рівноваги, свободи і співпраці – і тими, хто не хоче нічого цього, тому що отримує вигоду від хаосу і безладу", – сказала фон дер Ляєн у своєму виступі на з'їзді молодіжного крила ХДС/ХСС.

Вона зайняла дуже критичну позицію щодо Ірану, заявивши, що Тегеран стоїть за Хамасом. 

"Іран не зацікавлений в тому, щоб в цьому регіоні настав мир. Навпаки, Іран хоче розпалювати насильство і хаос, тому що це забезпечує його вплив", – заявила фон дер Ляєн.

Нещодавно Урсула фон дер Ляєн порівняла росію з Хамас.

ІранБлизький СхідУрсула фон дер Ляєн

Останні матеріали

ATACMS зробили свою справу. Давайте ще – Філліпс О'Брайен
Політика
ATACMS зробили свою справу. Давайте ще – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2023, 08:27
росіяни повернули в Авдіївку бронетехніку. Новий наступ на висоту 230 – Том Купер
Cуспільство
росіяни повернули в Авдіївку бронетехніку. Новий наступ на висоту 230 – Том Купер
Переклад iPress – 22 жовтня 2023, 19:55
Український контрнаступ тимчасово закінчився. Будемо сподіватися, що у ЗСУ не закінчаться боєприпаси – Том Купер
Політика
Український контрнаступ тимчасово закінчився. Будемо сподіватися, що у ЗСУ не закінчаться боєприпаси – Том Купер
Переклад iPress – 22 жовтня 2023, 16:04
Настав час скоригувати американське базування за кордоном. На сьогодні воно відповідає потребам минулого століття, а не нинішнього – Майкл Рубін
Політика
Настав час скоригувати американське базування за кордоном. На сьогодні воно відповідає потребам минулого століття, а не нинішнього – Майкл Рубін
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 16:34
путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Політика
путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 12:00
США йдуть
Технології
США йдуть "ва-банк" для контролю над китайським виробництвом чіпів. Але чи дасть це результат – Метью Ейтель
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 09:21
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Політика
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 16:42
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Нова зовнішня війна для США. Та новий головний генерал, більш схильний допомагати Україні – Politico
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 12:34
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється