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Про призов не йдеться: у Міноборони уточнили заяву Умєрова про “мобілізацію за кордоном”

21 грудня 2023, 15:59
Про призов не йдеться: у Міноборони уточнили заяву Умєрова про “мобілізацію за кордоном”
Фото: firtka.if
Міністерство оборони заперечує плани призвати чоловіків до лав ЗСУ з-за кордону.

У Міноборони України пояснили слова міністра Рустама Умєрова про те, що чоловіків, які перебувають за кордоном, нібито збираються призвати до лав ЗСУ.

Коментар начальника управління преси та інформації Міноборони Ілларіона Павлюка наводить видання  "Бабель".

Так, міністр оборони України Рустем Умєров дав інтервʼю німецькому Bild. Видання, посилаючись на його слова, пише, що Міноборони планує призвати на військову службу з-за кордону чоловіків-українців віком 25—60 років. Їх "попросять" зʼявитися до призовних пунктів ЗСУ, інакше до них будуть "застосовані санкції".

Однак у Міноборони пояснили, що ця інформація не зовсім правдива. За словами Павлюка, Bild "змістив акцент" і подав слова міністра Умєрова не зовсім коректно.

"Міністр у цілому говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає", - пояснили у Міноборони.

мобілізаціявійна в УкраїніМіноборони Україниросія окупанти

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