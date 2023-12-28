Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Прогноз Newsweek: Тривалість війни в Україні та можливі розвитки до 2025 року

28 грудня 2023, 14:53
Прогноз Newsweek: Тривалість війни в Україні та можливі розвитки до 2025 року
Колаж "Сегодня"
У доповіді американської розвідки йдеться про те, що росія втратила 87% своїх сил, що перебували до вторгнення, або 315 тисяч військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський та диктатор путін дотримуються максималістських цілей, що виключає можливість швидкого закінчення війни. Тому бойові дії, найімовірніше, триватимуть до 2025 року.

Про це пише Newsweek.

Водночас видання підкреслює, що не можна виключати подій, подібних до походу ватажка ПВК Вагнера Євгена Прігожина на москву. Крім того, кремль неодноразово спростовував чутки про стан здоров’я путіна.

"Я можу припустити, що війна в Україні закінчиться 2024 року тільки в тому разі, якщо владімір путін помре", — сказала професорка комунікацій і медіа-досліджень у Фордгемському університеті та колишній шеф московського бюро CBS News Бет Кнобель.

За її словами, теоретично можливо, що росія може скористатися зміною керівництва, щоб спробувати оголосити про перемогу і просто утримати землі, які вона захопила з лютого 2022 року.

"Але навіть якщо путін помре, я думаю, є лише мізерний шанс, що росія відмовиться від війни, тому що вона вже вклала так багато свого національного іміджу в перемогу", — сказала вона.

У доповіді американської розвідки йдеться про те, що росія втратила 87% своїх сил, що перебували до вторгнення, або 315 тисяч військовослужбовців. Також очікувана після виборів повторна мобілізація свідчить про готовність путіна пожертвувати власним народом. У грудні він затвердив видатки, згідно з якими у 2024 році на військові потреби витрачатиметься близько 30% усього бюджету росії.

Професор історії в коледжі Мередіт у Ролі Грегорі Вітарбо заявив, що довгострокове врегулювання шляхом переговорів також видається малоймовірним.

"Витративши стільки крові, скарбів і престижу на цю війну, путін політично не може дозволити собі нічого меншого, ніж рішуча перемога", — сказав він.

Раніше ми писали, що російський диктатор владімір путін попереджав свого китайського колегу Сі Цзіньпіна про те, що війна росії проти України може тривати п'ять років.

прогнозивійна в Українірф тероризм

Останні матеріали

Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Політика
Відродження російської розвідки. Як війна в Україні змінила правила гри для кремлівських агентів – Foreign Affairs
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 16:27
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Cуспільство
Український наступ на Крим. Далекобійна зброя дозволить Україні надалі вражати цілі на півострові – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 12:28
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Політика
Так, Україна все ще може перемогти росію. Але вона потребує значно більше підтримки Європи – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 28 грудня 2023, 09:30
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Технології
Довгий шлях прогресу. Дев'ять наукових і технологічних проривів 2023 року – The Atlantic
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 16:22
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Політика
Могильник післявоєнного порядку. Чого наразі досяг путін загарбницькою війною – Андреас Умланд
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 12:46
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Політика
Зброя путіна для перемоги над Заходом – брехня. Але на заваді може стати штучний інтелект – Bloomberg
Переклад iPress – 27 грудня 2023, 08:55
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Політика
Шпигуни та орвеллівський Китай. Як працює американська розвідка у країні, яку називає головним пріоритетом безпеки – Wall Street Journal
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 16:51
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Політика
Республіканці вважають, що Байден недопрацьовує. Як бачать голови комітетів Конгресу шлях до перемоги України
Переклад iPress – 26 грудня 2023, 12:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється