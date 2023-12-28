Прогноз Newsweek: Тривалість війни в Україні та можливі розвитки до 2025 року

У доповіді американської розвідки йдеться про те, що росія втратила 87% своїх сил, що перебували до вторгнення, або 315 тисяч військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський та диктатор путін дотримуються максималістських цілей, що виключає можливість швидкого закінчення війни. Тому бойові дії, найімовірніше, триватимуть до 2025 року.

Про це пише Newsweek.

Водночас видання підкреслює, що не можна виключати подій, подібних до походу ватажка ПВК Вагнера Євгена Прігожина на москву. Крім того, кремль неодноразово спростовував чутки про стан здоров’я путіна.

"Я можу припустити, що війна в Україні закінчиться 2024 року тільки в тому разі, якщо владімір путін помре", — сказала професорка комунікацій і медіа-досліджень у Фордгемському університеті та колишній шеф московського бюро CBS News Бет Кнобель.

За її словами, теоретично можливо, що росія може скористатися зміною керівництва, щоб спробувати оголосити про перемогу і просто утримати землі, які вона захопила з лютого 2022 року.

"Але навіть якщо путін помре, я думаю, є лише мізерний шанс, що росія відмовиться від війни, тому що вона вже вклала так багато свого національного іміджу в перемогу", — сказала вона.

У доповіді американської розвідки йдеться про те, що росія втратила 87% своїх сил, що перебували до вторгнення, або 315 тисяч військовослужбовців. Також очікувана після виборів повторна мобілізація свідчить про готовність путіна пожертвувати власним народом. У грудні він затвердив видатки, згідно з якими у 2024 році на військові потреби витрачатиметься близько 30% усього бюджету росії.

Професор історії в коледжі Мередіт у Ролі Грегорі Вітарбо заявив, що довгострокове врегулювання шляхом переговорів також видається малоймовірним.

"Витративши стільки крові, скарбів і престижу на цю війну, путін політично не може дозволити собі нічого меншого, ніж рішуча перемога", — сказав він.

Раніше ми писали, що російський диктатор владімір путін попереджав свого китайського колегу Сі Цзіньпіна про те, що війна росії проти України може тривати п'ять років.