Провал вторгнення рф в Україну є важливим для європейської безпеки – МО Норвегії

Норвегія разом з союзниками НАТО будуть продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти вторгнення рф так довго, як це буде необхідно.

Провал, якого російська агресія зазнає в Україні, є важливим для всієї системи європейської безпеки.

Про це на конференції НАТО заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, повідомляє Укрінформ.

"Ми як союзники по НАТО стоїмо поряд з Україною у підтримці її захисту проти російської агресії. російське вторгнення в Україну провалилося, і це є важливим як для України, так і для європейської безпеки. Підтримка Норвегією української оборони залишається твердою, ми будемо продовжувати надавати військову та цивільну допомогу. Є політичне погодження між всіма політичними партіями Норвегії навколо багаторічної програми підтримки України на близько €7,5 млрд, що розрахована на п’ять років, через програму Нансена з підтримки України", - заявив Бйорн Арільд Грам.

Норвегія підтримала довгострокову програму НАТО з підтримки України, яка була ухвалена цього року на саміті НАТО у Вільнюсі, оскільки союзники мають продовжувати стояти поряд з Україною у її боротьбі проти російського вторгнення так довго, як це буде необхідним.

Грам додав, що важливі зусилля НАТО у забезпеченні безпеки усього Північного регіону.

"НАТО залишається основою політики безпеки Норвегії. Значення високих широт Півночі поступово зростає, оскільки регіон перетворюється на арену глобальної конкуренції. Велика кількість російських ядерних спроможностей розміщені на Кольському півострові, включаючи їх носії. Важливість цих спроможностей пропорційно зростає із зниженням російських комерційних спроможностей. Велика кількість природних ресурсів високих широт є важливою для всіх нас, не лише для Норвегії або для Росії. Тож країни регіону несуть спільну відповідальність, щоб використовувати ці ресурси сьогодні та зберігати їх для майбутніх поколінь", - підсумував міністр оборони Норвегії.

Бйорн Арільд Грам привітав зусилля НАТО зі зміцнення безпеки і передбачуваності на Півночі, що є важливою для усього регіону, та, зокрема, відзначив важливість підтримки ініціативи Німеччини і Норвегії із захисту підводної інфраструктури.

На цій конференції Блінкен і Бербок розказали в чому складність передачі Україні ракет ATACMS і Taurus.