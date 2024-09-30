Припинення вогню в Україні може принести більше шкоди, ніж користі – Bloomberg

Найімовірніше, рф скористається паузою на свою користь і після припинення вогню буде гірша ситуація, ніж до.

Деталі плану перемоги України досі не оприлюднили, але президент Володимир Зеленський заявив, що лише сильна Україна може змусити президента рф владіміра путіна сісти за стіл переговорів. До певної міри він має рацію.

Про це пише Bloomberg.

У виданні зазначили, що поки путін вірить, що спроможний пережити підтримку України з боку західних партнерів, він продовжуватиме свою війну на виснаження. Питання в тому, зауважили журналісти, як змінити його розрахунки.

Bloomberg пише, що будь-яка розсудлива людина хоче припинення бойових дій. Сьогодні, зазначають журналісти, близько мільйона людей загинули чи дістали поранення. Війна в Україні, розв’язана росією, призвела до масового переміщення населення і повсюдного руйнування майна та інфраструктури. Вона створила нову геополітичну нестабільність і зруйнувала економіку, яка служить глобальним постачальником товарів першої необхідності. Імпульс здатися – прийняти умови путіна, зупинити криваву бійню і запобігти подальшій ескалації – зрозумілий, вважають в Bloomberg і ставлять питання, чи можлива така угода?

путін час від часу імітує зацікавленість у переговорах, але його ціна – відмова України від претензій на чотири незаконно анексовані ним області та півострів Крим. Також умовою російського диктатора є відмова від надії на членство в НАТО. І це видає нещирість господаря кремля. Навпаки, всю економіку рф переорієнтували на підтримку війни, вона все ще купує зброю і технології у країн-ізгоїв. При цьому заявлена мета путіна залишається незмінною – перетворення України на російського васала.

Яким би бажаним не було припинення вогню, воно потягне за собою величезні ризики для України, підкреслює Bloomberg. З одного боку, зазначили у виданні, пауза дала б російським військовим час набрати приблизно 30 тисяч нових солдатів на заміну тих, яких окупанти втрачають щомісяця. Також це дасть можливість рф спланувати нову мобілізацію, усунути оперативні недоліки та поповнити свої запаси зброї. путін, швидше за все, використає таке перемир'я для того, аби просто спланувати нові атаки, як він неодноразово робив у минулому, зокрема, після свого попереднього вторгнення в Україну у 2014 році.

Також пауза може поставити під загрозу міжнародну підтримку України, що ускладнить її захист від оновленої росії. Багато західних союзників вже шукають привід, щоб перенаправити кошти з України на внутрішні потреби. Наприклад, Німеччина планує глибоке скорочення такої допомоги в бюджеті на наступний рік. Припинення бойових дій може стати правдоподібним прикриттям.

Путін давно робить ставку на те, що Захід втомиться підтримувати Україну, що російське суспільство залишатиметься пасивним і що його армія фінансується достатньо добре, щоб продовжувати бойові дії. Помилкове припинення вогню може зробити всі ці ставки більш вірогідними і залишити не лише Україну, а й Захід у гіршому становищі, коли бойові дії відновляться.

Отже, підсумували в Bloomberg, метою США та їхніх союзників має бути забезпечення максимальних переговорних важелів для України перед тим, як починати перемовини.

Для початку Заходу необхідно визнати, що будь-яке значне скорочення фінансування зараз не припинить війну, а лише підбадьорить російського президента. Партнери України мають продовжувати зміцнювати потенціал українського ППО, збільшувати постачання боєприпасів та іншого озброєння, а також зняти більшість обмежень на використання ракет дальнього радіуса дії. Лише узгоджені зусилля такого роду, ймовірно, змінять розрахунок путіна щодо витрат і вигод.

Далі союзники повинні домовитись про надійні гарантії безпеки для України. Це непросте завдання, і НАТО зі зрозумілих причин не бажає поширювати свій відкритий захист на країну, яка не є членом Альянсу. Можливо, будуть потрібні нюанси і двозначність. Але колективне зобов'язання – явне чи ні – захищати території, які зараз перебувають під контролем України, має бути на столі переговорів для стримування подальшої агресії.

Протягом свого кривавого правління путін завжди був готовий порушувати перемир'я, порушувати домовленості і відмовлятися від своїх слів, коли бачив у цьому стратегічну вигоду. Є всі підстави вважати, що він вчинив би так само і цього разу. Без належних запобіжних заходів припинення вогню не припинить війну, не врятує життя і не принесе користі пересічним українцям. Все буде навпаки.