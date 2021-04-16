"ПриватБанк" скоро виставлять на продаж - глава Нацбанку

Згідно з нашими планами, скоро на продаж буде виставлено найбільший банківський актив України — "ПриватБанк". Ми вважаємо, що приватизація "ПриватБанку", якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, зокрема зі США та ЄС

Націоналізований "ПриватБанк", якому належить 20% усього банківського ринку України, уже найближчим часом хочуть виставити на продаж. Він може зацікавити інвесторів зі США та ЄС.

Про це розповів голова Нацбанку України Кирило Шевченко в інтерв’ю GlobalCapital, повідомляє "Громадське".

Так, держава планує через 5 років зменшити свою частку в банківському секторі з 55% до 25%. Це допоможе йому отримати більшу незалежність і буде допомагати банкам працювати відповідно до ринкових правил.

В НБУ переконані, що український банківський сектор має значний потенціал для міжнародних інвесторів. Там сподіваються, що найближчим часом міжнародні банківські групи придбають частки в українських держбанках.

"Згідно з нашими планами, скоро на продаж буде виставлено найбільший банківський актив України - "ПриватБанк". Ми вважаємо, що приватизація "ПриватБанку", якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, зокрема зі США та ЄС", - розповідає Шевченко.

Щодо нинішніх судів державного "ПриватБанку" з його попередніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, то Шевченко зазначив, що загалом є приблизно сотня судових процесів. Але Нацбанк продовжить свою правову стратегію, щоби зберегти банк у держвласності.

В НБУ кажуть, що його ціллю є завершити всі ці суди до кінця 2021 року, а потім зосередитися винятково на стягненні активів.

Що сталося з "ПриватБанком"

У грудні 2016 року "ПриватБанк" був націоналізований рішенням українського уряду. Компанія Kroll за результатами аудиту повідомила, що колишні менеджери «ПриватБанку» вивели понад 5,5 мільярда доларів. Кредити, які видавав "ПриватБанк" юридичним особам, використовувалися для придбання активів та фінансування бізнесу ексакціонерів і груп пов’язаних із ними осіб в Україні та за кордоном. Схема діяла приблизно 10 років.

Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій "ПриватБанку". Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

Коломойський неодноразово критикував рішення про націоналізацію "ПриватБанку", називаючи його незаконним. Він намагається оскаржити його в судовому порядку. Зі свого боку, уже націоналізований "ПриватБанк" прагне відсудити в колишніх власників, як він стверджує, незаконно виведені кошти. Відповідна справа у Високому суді Англії та Уельсу буде розглядатися в березні 2022 року.