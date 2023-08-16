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ПОЛІТИКА

Публікації щодо можливих провокацій рф на ЗАЕС є частиною російської інформаційно-психологічної операції – ЦНС

16 серпня 2023, 17:10
Публікації щодо можливих провокацій рф на ЗАЕС є частиною російської інформаційно-психологічної операції – ЦНС
Фото: УНН
Мета такої кампанії може полягати у формуванні паніки серед населення України, зазначили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Інформація про те, що російський диктатор путін нібито віддав наказ підірвати Запорізьку АЕС не відповідає дійсності.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Наразі інформація, яка поширюється у ЗМІ стосовно якогось спланованого теракту російськими окупантами на Запорізькій атомній електростанції, не підтверджується. Вона не відповідає дійсності", - наголосив Малашко.

Сьогодні низка українських медіа та Telegram-каналів розповсюдило інформацію про те, що путін нібито віддав наказ підірвати ЗАЕС "наприкінці серпня-початку вересня".

У Центрі стратегічних комунікацій також радять не довіряти російським анонімним Telegram-каналам, навіть якщо вони вдають з себе нібито "опозицію".

Там наголошують, що загроза провокацій на Запорізькій АЕС існує від початку її захоплення окупантами.

При цьому джерелом цієї "сенсаційної" інформації, яка розійшлась по медіа, є один з популярних нібито опозиційних російських Telegram-каналів, який спеціалізується на публікації інсайдів та конспірологічних теорій.

Наголошуємо, що такі канали не можуть бути надійним джерелом інформації. До того, ж вони можуть адмініструватися спецслужбами рф.

Тому українцям радять довіряти лише офіційним джерелам інформації та дотримуватись інформаційної гігієни.

війнаокупаціяЗАЕСрф тероризмІПСО

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