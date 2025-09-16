путін намагається обдурити Трампа, щоб уникнути санкцій – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Володимир аутін намагається обвести навколо пальця Дональда Трампа, щоб уникнути жорстких санкцій проти рф. Водночас Зеленський впевнений: у президента США достатньо влади і рішучості, щоб стримати російського лідера.
Про це Зеленський заявив в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.
На запитання про саміт на Алясці за участю лідерів США і Росії Зеленський відповів, що ця зустріч дала Путіну багато можливостей для маневрів. Він також зазначив, що якби в ній брала участь і Україна, це могло б призвести до більш конкретних результатів.
"путін робить усе можливе, щоб уникнути санкцій США, щоб запобігти їх запровадженню проти себе. І якщо санкції відкладати, російська армія стане ще більш підготовленою",- пояснив Зеленський.
Крім того, президент України додав, що Путін прагне вийти з політичної ізоляції, яку йому було накладено через агресію в Україні.
"Він мав би зазнати поразки у цій війні і зупинитися, але замість цього його ізоляція скасовується. Він отримує навіть фотографії з президентом Трампом", - підкреслив Зеленський.