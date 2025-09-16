путін намагається обдурити Трампа, щоб уникнути санкцій – Зеленський

Проте він впевнений, що президент США має сили для протидії агресії рф.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Володимир аутін намагається обвести навколо пальця Дональда Трампа, щоб уникнути жорстких санкцій проти рф. Водночас Зеленський впевнений: у президента США достатньо влади і рішучості, щоб стримати російського лідера.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

На запитання про саміт на Алясці за участю лідерів США і Росії Зеленський відповів, що ця зустріч дала Путіну багато можливостей для маневрів. Він також зазначив, що якби в ній брала участь і Україна, це могло б призвести до більш конкретних результатів.

"путін робить усе можливе, щоб уникнути санкцій США, щоб запобігти їх запровадженню проти себе. І якщо санкції відкладати, російська армія стане ще більш підготовленою",- пояснив Зеленський.

Крім того, президент України додав, що Путін прагне вийти з політичної ізоляції, яку йому було накладено через агресію в Україні.

"Він мав би зазнати поразки у цій війні і зупинитися, але замість цього його ізоляція скасовується. Він отримує навіть фотографії з президентом Трампом", - підкреслив Зеленський.