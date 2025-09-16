Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін намагається обдурити Трампа, щоб уникнути санкцій – Зеленський

16 вересня 2025, 10:44
путін намагається обдурити Трампа, щоб уникнути санкцій – Зеленський
Проте він впевнений, що президент США має сили для протидії агресії рф.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Володимир аутін намагається обвести навколо пальця Дональда Трампа, щоб уникнути жорстких санкцій проти рф. Водночас Зеленський впевнений: у президента США достатньо влади і рішучості, щоб стримати російського лідера.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю британському телеканалу Sky News

На запитання про саміт на Алясці за участю лідерів США і Росії Зеленський відповів, що ця зустріч дала Путіну багато можливостей для маневрів. Він також зазначив, що якби в ній брала участь і Україна, це могло б призвести до більш конкретних результатів.

"путін робить усе можливе, щоб уникнути санкцій США, щоб запобігти їх запровадженню проти себе. І якщо санкції відкладати, російська армія стане ще більш підготовленою",- пояснив Зеленський.

Крім того, президент України додав, що Путін прагне вийти з політичної ізоляції, яку йому було накладено через агресію в Україні.

"Він мав би зазнати поразки у цій війні і зупинитися, але замість цього його ізоляція скасовується. Він отримує навіть фотографії з президентом Трампом", - підкреслив Зеленський.

 

війнаВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп’янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп’янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Політика
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:31
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Політика
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 07:04
Як елітний український підрозділ підірвав
Політика
Як елітний український підрозділ підірвав "Північний потік". Версія німецьких прокурорів не зашкодить Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 16:01
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Політика
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 13:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється