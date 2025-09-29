путін оголосив призов на військову службу 135 000 росіян

Це найбільша кількість для осіннього призову за повномасштабну війну

російський керманич путін доручив призвати на військову службу росіян віком від 18 до 30 років, передають прокремлівські медіа. Призов відбуватиметься з жовтня по січень. путін дав завдання призвати 135 000 осіб.

росія підняла верхню вікову межу для призову на службу торік: з 27 до 30 років. Призов відбувається паралельно з мобілізацією, яка фактично не закінчується.