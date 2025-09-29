Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін оголосив призов на військову службу 135 000 росіян

29 вересня 2025, 15:07
путін оголосив призов на військову службу 135 000 росіян
Фото: з вільного доступу
Це найбільша кількість для осіннього призову за повномасштабну війну
російський керманич путін доручив призвати на військову службу росіян віком від 18 до 30 років, передають прокремлівські медіа. Призов відбуватиметься з жовтня по січень. путін дав завдання призвати 135 000 осіб. 
 
росія підняла верхню вікову межу для призову на службу торік: з 27 до 30 років. Призов відбувається паралельно з мобілізацією, яка фактично не закінчується. 
 
За три роки повномасштабної війни і відповідно до розпоряджень Кремля збільшити чисельність армії кількість призовників зростала. У 2022 навесні призвали 134 500 осіб, восени – 120 000. У 2023 – 147 000 і 130 000, торік – 150 000 і 133 000 відповідно, повідомляли в Центрі протидії дезінформації.
 
Весняний призов цьогоріч став наймасовішим за 14 років – 160 000 осіб. 
 
"Хоча влада рф запевняє, що строковиків не відправляють у зону бойових дій, потрапивши на службу вони добровільно-примусово підписують контракти й опиняються на фронті. Тож призов став для кремля одним зі способів компенсувати великі втрати на передовій", – коментували в Центрі протидії дезінформації весняну кампанію. 

 

мобілізація в росії війна в Україні росія окупанти

