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путін підписав указ про російське громадянство для іноземців, які воюють за москву – Reuters

04 січня 2024, 15:43
путін підписав указ про російське громадянство для іноземців, які воюють за москву – Reuters
Фото: з вільного доступу
Для цього потрібно надати документи, які підтверджують підписання контракту принаймні на один рік з російськими регулярними військовими силами чи іншими військовими формуваннями.

Президент рф путін сьогодні підписав указ, згідно з яким іноземці, які воюють на боці росії в Україні, можуть отримати російське громадянство для себе та своїх сімей.

Про це пише Reuters.

Вони можуть подати заявку на отримання російських паспортів для себе, своїх дружин, дітей і батьків. 

Для цього потрібно надати документи, які підтверджують підписання контракту принаймні на один рік − з регулярними російськими збройними силами або іншими “військовими формуваннями” (може йтися про такі групи, як ПВК “Вагнера”).

Видання зазначає, що указ, схоже, спрямований на “створення додаткових стимулів для іноземців з військовим досвідом долучатися до російських лав”.

москва не оприлюднює дані про кількість іноземців, які воюють на її боці проти України. Проте Reuters раніше повідомляв про кубинців, які записалися в російську армію в обмін на бонуси, еквівалентні понад 100-кратній середньомісячній зарплаті у країні, і про трьох африканців, завербованих “Вагнером”, двоє з яких були вбиті в бою.

У розсекреченому звіті розвідки США йдеться, що війна в Україні коштувала росії 315 000 убитих і поранених військових, або майже 90% особового складу, який вона мала на момент початку конфлікту.

громадянтвоПутінвійна в Україніросія окупанти

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