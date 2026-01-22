путін підтвердив запрошення до "Ради миру" Трампа та висунув вимоги

путін доручив Міністерству закордонних справ рф вивчити формат Ради та провести консультації з так званими "партнерами" росії.

Диктатор владімір путін заявив, що росія готова розглянути участь у новоствореній "Раді миру" президента США Дональда Трампа, однак остаточне рішення буде ухвалене лише після консультацій і за умови використання заморожених російських активів.

Про це путін повідомив російським пропагандистським медіа.

За його словами, він отримав особисте звернення від Дональда Трампа з пропозицією приєднатися до "Ради миру" та подякував американському президенту за ініціативу. Водночас путін доручив Міністерству закордонних справ рф вивчити формат Ради та провести консультації з так званими "партнерами" росії.

путін також заявив, що москва готова перерахувати мільярд доларів до фонду "Ради миру", використавши для цього заморожені в США російські активи. Крім того, за його словами, російська сторона обговорює з Вашингтоном можливість спрямування цих коштів на «відновлення територій» у зоні бойових дій, імовірно маючи на увазі тимчасово окуповані території України.

Окремо лідер кремля підтвердив, що найближчим часом планує контакти з представниками Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Ідею створення "Ради миру" Дональд Трамп представив у межах нового мирного плану, який спочатку стосувався врегулювання ситуації в секторі Гази. План передбачає створення спеціальної міжнародної структури під керівництвом президента США з можливістю подальшого розширення мандата на інші конфлікти.

Раніше Трамп запросив до участі в "Раді миру" лідерів десятків країн, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Запрошення також отримали росія та білорусь.

Водночас низка країн відмовилася від участі в ініціативі.

Норвегія відмовилася від участі, пояснивши, що ідея не відповідає принципам ООН. Британський прем’єр Кір Стармер також відмовився через участь у Раді путіна, а Канада розглядає можливість приєднання, але не готова платити 1 млрд доларів за участь.

Італія також не братиме участі у "Раді миру".

Наразі офіційного рішення москви щодо приєднання до "Ради миру" не ухвалено.