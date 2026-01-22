Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

путін підтвердив запрошення до "Ради миру" Трампа та висунув вимоги

22 січня 2026, 08:52
путін підтвердив запрошення до
путін доручив Міністерству закордонних справ рф вивчити формат Ради та провести консультації з так званими "партнерами" росії.

Диктатор владімір путін заявив, що росія готова розглянути участь у новоствореній "Раді миру" президента США Дональда Трампа, однак остаточне рішення буде ухвалене лише після консультацій і за умови використання заморожених російських активів.

Про це путін повідомив російським пропагандистським медіа.

За його словами, він отримав особисте звернення від Дональда Трампа з пропозицією приєднатися до "Ради миру" та подякував американському президенту за ініціативу. Водночас путін доручив Міністерству закордонних справ рф вивчити формат Ради та провести консультації з так званими "партнерами" росії.

путін також заявив, що москва готова перерахувати мільярд доларів до фонду "Ради миру", використавши для цього заморожені в США російські активи. Крім того, за його словами, російська сторона обговорює з Вашингтоном можливість спрямування цих коштів на «відновлення територій» у зоні бойових дій, імовірно маючи на увазі тимчасово окуповані території України.

Окремо лідер кремля підтвердив, що найближчим часом планує контакти з представниками Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Ідею створення "Ради миру" Дональд Трамп представив у межах нового мирного плану, який спочатку стосувався врегулювання ситуації в секторі Гази. План передбачає створення спеціальної міжнародної структури під керівництвом президента США з можливістю подальшого розширення мандата на інші конфлікти.

Раніше Трамп запросив до участі в "Раді миру" лідерів десятків країн, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Запрошення також отримали росія та білорусь.

Водночас низка країн відмовилася від участі в ініціативі.

Норвегія відмовилася від участі, пояснивши, що ідея не відповідає принципам ООН. Британський прем’єр Кір Стармер також відмовився через участь у Раді путіна, а Канада розглядає можливість приєднання, але не готова платити 1 млрд доларів за участь.

Італія також не братиме участі у "Раді миру".

Наразі офіційного рішення москви щодо приєднання до "Ради миру" не ухвалено.

Дональд ТрампВладімір ПутінРада миру

Останні матеріали

Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється