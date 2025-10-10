Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін програє війну і готується до ескалації – The Telegraph

10 жовтня 2025, 12:11
путін програє війну і готується до ескалації – The Telegraph
Фото: з вільного доступу
Час для російського лідера спливає, а це означає, що Європа стикається з неминучою небезпекою.

Президент рф Володимир путін опинився у найслабшій позиції за всі роки свого правління: провал літнього наступу на фронті супроводжується дедалі глибшою економічною кризою в тилу. 

Про це йдеться в матеріалі газети The Telegraph

Видання пише, що армія рф щодня втрачає до 800 солдатів без суттєвого просування, а енергетична інфраструктура країни перебуває під постійними атаками українських дронів, які завдають ударів на глибину понад 2000 кілометрів від лінії фронту.

Найгучнішим прикладом став нещодавній удар по Антипінському нафтопереробному заводу в Західному Сибіру. За словами колишнього міністра оборони України Андрія Загороднюка, це стало шоком для російських еліт, які не вірили, що Україна здатна на подібні операції. Загалом, за даними "Нафтогазу", вже понад 38% головних нафтопереробних потужностей росії виведені з ладу. 

Внаслідок цього рф змушена імпортувати пальне з Китаю, Кореї та Білорусі, а в 20 регіонах запроваджено нормування, зокрема обмеження продажу пального на АЗС до 30 літрів на одну заправку.

Нафтова галузь, яка тривалий час була головним джерелом доходів бюджету, стрімко занепадає: видобуток знизився до 9 мільйонів барелів на добу, а доходи від експорту впали до мінімуму за три роки, приблизно 546 мільйонів євро на день. Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що через падіння цін на нафту добовий видобуток у орф може впасти ще більше до 7,5 млн барелів. Для Кремля це означає стрімке скорочення валютних надходжень і ризик фіскального колапсу. У відповідь москва вже готує непопулярні заходи: обговорюється запровадження "податку на паразитизм" для непрацюючих громадян, а також тиск на банки з метою змусити їх кредитувати оборонний сектор.

Незважаючи на втрати на фронті, військова економіка росії продовжує працювати на повну потужність. Західні аналітики попереджають: путін може піти на нову ескалацію, аби уникнути поразки. Загороднюк вважає, що саме зараз момент найвищого ризику для Європи за десятиліття, адже путін традиційно підвищує ставки в моменти слабкості. Серед потенційних цілей називають Молдову, Сувалкський коридор або естонську Нарву, де проживає багато етнічних росіян.

Додатковим джерелом нестабільності є підтримка рф з боку Китаю. За словами джерел у колах безпеки, Пекін зацікавлений у тому, щоб рф залишалася у війні, відволікаючи США від Азійсько-Тихоокеанського регіону. Міністр закордонних справ КНР Ван І прямо заявив, що росія це важливий елемент стратегії Китаю у глобальному протистоянні.

Андрій Загороднюк порівнює ситуацію з Кримською війною ХІХ століття, коли Російська імперія програла не через поразку на полі бою, а через економічне виснаження. Він переконаний: годинник для путіна цокає, і саме ця криза може стати вирішальною. Проте чим ближче росія до межі, тим небезпечнішою вона стає для регіону  і саме тому Захід повинен бути готовим до нових викликів.

 

 

війнаВолодимир Путін

