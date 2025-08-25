Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
путін скоро заплатить за тролінг Трампа – NYP

25 серпня 2025, 12:09
путін скоро заплатить за тролінг Трампа – NYP
Фото: REUTERS
Попри обіцянки, озвучені російською стороною в Анкориджі, кремль тепер висуває ультиматуми, які унеможливлюють переговори.
Правитель росії путін, схоже, зруйнував надії на мирну угоду щодо війни в Україні, які були озвучені під час саміту з Дональдом Трампом на Алясці. 
 
Про це пише New York Post.
 
Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров в ефірі NBC Meet the Press заявив, що "жодної зустрічі не заплановано" між путіним і президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, така зустріч можлива лише після попередньої домовленості, що відповідатиме "порядку денному" кремля.
 
Цей порядок включає низку вимог:
  • відмову України від членства в НАТО;
  • скасування законів про захист української мови;
  • попередню згоду на "територіальні питання", які москва не конкретизує.
 
Крім того, Лавров поставив під сумнів легітимність Зеленського, назвавши його "фактичним главою режиму".
 
Такі заяви різко контрастують із тим, що, за словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, путін визнав на Алясці: "Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, і, що важливо, вони визнали необхідність певних гарантій територіальної цілісності України".
 
NYP вважає, що путін фактично "тролить" не лише Зеленського, а й самого Трампа, демонструючи "мистецтво відмови від угоди".
 
Американський президент тим часом почав сигналізувати про невдоволення. Нещодавно він заявив: "Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника", натякнувши на можливість розширення дозволів для українських ударів по території росії.
 
Трамп також залишив на столі варіант жорстких вторинних санкцій проти російської економіки. Після саміту він дав путіну лише два тижні, щоб перейти до особистої зустрічі із Зеленським, однак перший з них уже минув без прогресу.
 
Таким чином, москва демонструє готовність зірвати дипломатичні домовленості й водночас випробовує терпіння Вашингтона. Спостерігачі попереджають: путін ризикує перетворити "мирні сигнали" в Алясці на власне приниження, якщо Трамп відповість силовими кроками.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

