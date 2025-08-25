путін скоро заплатить за тролінг Трампа – NYP

Попри обіцянки, озвучені російською стороною в Анкориджі, кремль тепер висуває ультиматуми, які унеможливлюють переговори.

Правитель росії путін, схоже, зруйнував надії на мирну угоду щодо війни в Україні, які були озвучені під час саміту з Дональдом Трампом на Алясці.

Про це пише New York Post.

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров в ефірі NBC Meet the Press заявив, що "жодної зустрічі не заплановано" між путіним і президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, така зустріч можлива лише після попередньої домовленості, що відповідатиме "порядку денному" кремля.

Цей порядок включає низку вимог: