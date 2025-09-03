путін вкотре звинуватив Україну у зриві перемовин: нова заява диктатора

Він також пригрозив новою ескалацією.

У середу, 3 вересня, президент рф владімір путін виступив із низкою заяв щодо війни проти України, вкотре перекладаючи відповідальність за її тривалість на Київ і Захід.

Заяви пролунали під час чергового публічного виступу російського диктатора, який транслювали державні ЗМІ рф.

путін заявив, що ще у 2022 році росія пропонувала Україні "вивести війська з Донбасу і завершити конфлікт", однак, за його словами, після відведення російських військ з-під Києва українська сторона "передумала".

"Якщо не вдасться завершити війну на умовах росії, доведеться вирішувати все збройним шляхом", – пригрозив диктатор.

Він також натякнув на можливу нову ескалацію.

Крім того, він заявив, що російські війська "наступають по всіх напрямках", а українська армія нібито "намагається затикати дірки на фронті".

Також глава кремля спростував повідомлення про ймовірні обговорення "безпекових гарантій в обмін на території", заявивши, що "питання територіального обміну ніколи не ставилося".

путін також заявив, що відведення російських військ із Київщини у 2022 році було здійснено "на прохання європейців".

Після повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року армія рф захопила частину півночі України, але вже за кілька тижнів була змушена відступити. У квітні того ж року москва оголосила про "жест доброї волі", залишивши Київщину, Чернігівщину і Сумщину. Відтоді російська армія зосередилася на спробах окупації Донбасу.

Попри численні заяви про готовність до переговорів, кремль неодноразово висував умови, які Україна й більшість міжнародних партнерів вважають ультиматумами, неприйнятними в умовах агресії.