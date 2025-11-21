Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

путін прокоментував появу мирного плану США

21 листопада 2025, 19:43
путін прокоментував появу мирного плану США
з вільних джерел
Він стверджує, що Вашингтон не обговорював документ із кремлем через відсутність згоди з українського боку.

Під час засідання Ради безпеки рф російський диктатор владімір путін заявив, що нова версія мирного плану США, запропонована адміністрацією Дональда Трампа, може бути використана як база для можливого врегулювання російсько-української війни.

За словами путіна, москва отримала текст цього плану через канали взаємодії з американською адміністрацією, хоча жодних предметних переговорів щодо нього між США та росією не проводилося. Він стверджує, що Вашингтон не обговорював документ із кремлем через відсутність згоди з українського боку.

путін повідомив, що перша версія американських пропозицій була фактично відхилена Україною після консультацій у США на Алясці. Саме тому, за його словами, з’явилася оновлена редакція плану, яка нібито містить 28 пунктів.

Водночас російський диктатор заявив, що Україна та її європейські партнери нібито "перебувають в ілюзіях" щодо можливості стратегічної поразки росії на полі бою. Він припустив, що така позиція, на його думку, пов’язана з браком "об’єктивної інформації" про ситуацію на фронті.

20 листопада Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану щодо завершення війни росії проти України. В ОП заявили, що український президент найближчими днями планує обговорити план з лідером США Дональдом Трампом.

Європейські держави не підтримали цей "мирний план" і розцінюють його як фактичну капітуляцію України.

Президент США заявив, що наступний четвер, 27 листопада, коли в США відзначають День подяки, є підходящим терміном для ухвалення рішення щодо "мирного плану" для України. Він зазначив, що наполягає на такому дедлайні, але крайні терміни можуть бути продовжені, якщо "справи підуть добре".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз тиск на нашу країну один із найважчих. Говорячи про "мирний план" США, він підкреслив, що Україні доведеться зробити складний вибір - втрата гідності або ризик втрати ключового партнера.

