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ПОЛІТИКА

ПВК "Вагнер" наразі не воює в Україні – Пентагон

14 липня 2023, 09:19
ПВК
джерело novynarnia
Де зараз найманці - невідомо.

Найманці ПВК "Вагнер" наразі не беруть істотної участі у війні росії проти України.

Про це заявив речник Пентагону, бригадний генерал Патрик Райдер.

"На нинішньому етапі ми не бачимо, що сили ПВК "Вагнера" беруть суттєву участь у бойових діях в Україні", — сказав він на брифінгу.

Міністерство оборони росії 12 липня повідомило, що "вагнерівці" завершують передачу зброї регулярній армії рф.

Райдер також підтвердив, що до України вже прибули касетні боєприпаси зі США. Про те, що Україна вже отримала від Штатів касетні боєприпаси, говорив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський. Він заявив, що Сили оборони України ще не використовували їх.

Після невдалого заколоту 23-24 червня власник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин, найімовірніше, потрапив до білорусі, про що домовлялись лукашенко і путін. "Вагнерівцям" офіційно запропонували три варіанти: їхати до білорусі, де їм вже, можливо, готують табір, іти додому або підписувати контракт із Міноборони.

вагнеравійна в Україніпрігожин

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