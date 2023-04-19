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ПОЛІТИКА

П'ять країн збільшили імпорт російської нафти після вторгнення в Україну і переробляють її на продукти – Forbes

19 квітня 2023, 15:43
П'ять країн збільшили імпорт російської нафти після вторгнення в Україну і переробляють її на продукти – Forbes
За словами аналітиків, діяльність п’яти країн підриває цінову "стелю", встановлену для російської нафти, і допомагає москві фінансувати війну проти України.

П'ять країн збільшили імпорт російської нафти після вторгнення росії в Україну. Вони переробляють російські барелі на продукти, а потім продають їх країнам, які наклали санкції на російську нафту. 

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому Центром досліджень енергетики і чистого повітря (CREA), повідомляє Forbes.

"Наразі це легальний спосіб експорту нафтопродуктів до країн, які накладають санкції на росію, оскільки походження продукту було змінено. Цей процес забезпечує надходження коштів у воєнну казну путіна", - йдеться у повідомленні.

CREA називає Китай, Індію, ОАЕ, Туреччину і Сінгапур "країнами-пральнями", які збільшили імпорт російської нафти після вторгнення в Україну. Вони також збільшили експорт нафтопродуктів до країн-обмежувачів цін, які наклали санкції на російську нафту, включаючи країни ЄС, Австралію, Японію, Велику Британію, Канаду і США.

За даними CREA, ЄС був найбільшим імпортером цих нафтопродуктів. На другому місці - Австралія. І більшість "відмитих" об’ємів такого палива переміщується на європейських судах. За даними CREA, протягом року після вторгнення росії в Україну п'ять країн-відмивачів збільшили морський імпорт російської сирої нафти на 140% порівняно з попереднім роком. Вони поглинають 70% російського нафтового експорту.

Водночас, вони збільшили експорт нафтопродуктів на 26% до країн коаліції, яка обмежує ціни на російську нафту. Експорт до країн, які не беруть участі в обмеженні цін, зріс лише на 2%.

російська нафта потрапляє в країни Заходу у вигляді дизельного палива, авіаційного палива та газойлю. За даними CREA, за 12 місяців після початку російського вторгнення в Україну ЄС витратив 19,3 мільярдів доларів на ці продукти російського походження. У свою чергу, Австралія витратила 8,74 мільярдів доларів, США - 7,21 мільярдів, Велика Британія - 5,46 мільярдів, а Японія - 5,24 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден продовжив дію заборони на рух російських суден у порти Сполучених Штатів.

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