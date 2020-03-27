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Рада починає погоджувати з ЄС енергетичні законопроєкти за новою процедурою

Оновлений додаток Верховна Рада ратифікувала у червні 2019 року
"За рішенням комітету, Україна повинна провести консультації з Європейською комісією щодо сумісності законопроєкту з положеннями права ЄС", - зазначають у повідомленні за підсумками розгляду.
Рада починає погоджувати з ЄС енергетичні законопроєкти за новою процедурою Фото: president.gov.ua

Верховна Рада починає погоджувати з ЄС законопроєкти у сфері енергетики за процедурою, передбаченою оновленим "енергетичним" Додатком XXVII до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це повідомили "Європейській правді" у комітеті ВР з питань інтеграції України з ЄС.

На засіданні комітету, що відбулося 27 березня, депутати розглядали проєкт змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" №2582, який має визначити статус систем акумулювання електроенергії. Передбачені ним зміни мають збалансувати роботу енергосистеми та підвищити стабільність електропостачання для споживачів.

"За рішенням комітету, Україна повинна провести консультації з Європейською комісією щодо сумісності законопроєкту з положеннями права ЄС", - зазначають у повідомленні за підсумками розгляду.

Правила застосування додатку у частині проведення таких консультацій з Єврокомісією Україна погодила із ЄС лише наприкінці зими. Відтоді не повідомлялося про практику застосування XXVII Додатку до Угоди про асоціацію, який передбачає узгодження проєктів.

Оновлений додаток Верховна Рада ратифікувала у червні 2019 року. Його імплементація має сприяти повній інтеграції українських ринків газу та електроенергії до ЄС.

Створення механізму, який дозволить європейській стороні оцінювати українські законопроєкти на сумісність із законодавством ЄС, обговорювали у листопаді 2019 року на зустрічі віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича з віцепрем’єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою у Брюсселі.

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27 03 2020 17:11
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