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Рада ЄС продовжила термін дії санкцій для осіб, які причетні до російської агресії проти України

12 вересня 2024, 17:53
Рада ЄС продовжила термін дії санкцій для осіб, які причетні до російської агресії проти України
Обмежувальні заходи діятимуть до 15 березня 2025 року, вони поширюються на понад 2200 осіб та організацій.
Рада ЄС ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності України.
 
Про це ідеться на сайті Ради.
 
Санкції діятимуть до 15 березня 2025 року.
 
Ці заходи передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів зазначеним особам та організаціям. 
 
Санкції торкнулися більш ніж 2200 осіб та організацій. При перегляді списку Рада ЄС виключила з нього п'ятьох осіб, які померли. Також санкції вирішили не продовжувати ще двом особам.
війна в Українісанкції єсросія окупанти

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