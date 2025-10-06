Ракети "Фламінго" стали новою зброєю українських ударів по росії – The Economist

Дальність польоту ракети дозволяє обманювати ППО, постійно змінюючи вектори польоту до своєї мети.

Україна почала використовувати крилаті ракети FP-5 Фламінго, які можуть летіти всього в 50 метрах над землею, мають дальність польоту понад 3000 км і величезну ударну силу завдяки боєголовці в 1150 кг.

Про це пише The Economist у матеріалі, присвяченому українським атакам на енергетичну інфраструктуру росії.

У статті наголошується, якщо Фламінго виявиться здатним прорвати російську протиповітряну оборону, це виведе кампанію DeepStrike України на новий рівень руйнівної сили. Дальність польоту ракети дозволяє обманювати ППО, постійно змінюючи вектори польоту до своєї мети.

The Economist також зазначає, що у виробництві ракет Фламінго використовуються перероблені турбовентиляторні двигуни радянської доби, а виготовлення фюзеляжу з вуглецевого волокна займає лише шість годин. Зараз у день випускається дві-три ракети FP-5, проте вже до кінця місяця це число збільшиться до семи. Вартість ракети — близько $500 000. Як порівняння у статті наводиться американська ракета Tomahawk, яка коштує вчетверо дорожче, має меншу дальність польоту і несе набагато менше корисне навантаження. Хоча, підкреслює The Economist, вона, ймовірно, точніша і її важче збити.

У той час, як повітряна кампанія росіян насамперед спрямована на терор міст, українська кампанія зосереджена безпосередньо на здатності рф вести війну, пише автор публікації. І збитки, з якими стикається москва, тільки зростатимуть.

"І прості росіяни дедалі більше відчувають, що війна наближається до них", — констатується у статті.

Атакам безпілотників і ракет зазнала вже майже половина російських нафтопереробних заводів. Як пише The Economist, Україна завдає смертельних збитків енергетичній інфраструктурі рф, темпи ударів наростають. Удари українських БпЛА по НПЗ та інших елементів російської системи розподілу палива скоро будуть щоденними.

"Українці в ударі", — зазначив у коментарі виданню заслужений професор військових досліджень Королівського коледжу Лондона Лоуренс Фрідман.

Він також додав: "У росіян проблема. Вони не можуть це зупинити, а українці не мають причин зменшувати темп".

Частина проблеми, з якою стикається рф, полягає у величезній кількості доступних мішеней, розмірах території, на якій вони розташовані, та ослабленні російської ППО після більш ніж трьох років воєнних дій. Попри те, що українські БпЛА літають відносно повільно і несуть боєголовки вагою до 120 кг, їхньої точності та дальності достатньо, щоб завдати серйозної шкоди.