російська армія під час сьогоднішнього удару по Україні використала ракети, які були виготовлені цього року.

Про це голова ОП Андрій Єрмак написав у Telegram-каналі.

"Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем. Інформація збирається, ми працюємо з нашими партнерами, регулярно комунікуємо з ними. Уряди наших партнерів також працюють з виробниками і постачальниками мікросхем", – йдеться в дописі.

Раніше шведська компанія SKF заявила, що російська ракета влучила в їхній завод в Україні.