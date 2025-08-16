Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Реакція Європи на саміт Трампа і путіна: підтримка України і заклики до тиску на рф

16 серпня 2025, 15:51
Фото: wsj.com
Політики наголошують на необхідності продовження тиску на кремль, важливості гарантій безпеки для України і збереженні єдності Заходу.

Європейські лідери прокоментували підсумки переговорів між експрезидентом США Дональдом Трампом та президентом рф Володимиром путіним, що відбулися 15 серпня в Анкориджі. 

Про це йдеться з їхніх реакцій в соцмережах. 

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що тиск на москву має не лише зберігатися, а й посилюватися.

"Наша позиція чітка: важливо продовжувати тиск на росію і навіть посилювати його, щоб дати Кремлю чіткий сигнал, що вона має заплатити за свою агресію. Ми повинні дослухатися до потреб України. путін хоче розколоти Європу і США — і ми маємо зробити все, щоб цього не сталося", - наголосив він у коментарі. 

На думку Ейде, зустріч у Анкориджі не призвела до реальних змін на полі бою:

"Занадто мало конкретики. Ми не бачимо змін у позиції росії", - зазначив він.

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп’єтро підкреслив, що мирне врегулювання можливе лише за участі України та з урахуванням її позиції.

"росія є агресором. Посередництво - важливе, але без згоди України та залучення Європи миру не буде. Повага до принципів ОБСЄ має залишатися основою переговорного процесу", - написав він у соцмережі X(Twitter).

Міністр закордонних справ Румунії Оана Цою назвала саміт першим кроком до розблокування переговорного процесу, водночас привітавши майбутню зустріч Трампа із Зеленським у Вашингтоні.

"Міжнародний діалог про мир в Україні це позитивний сигнал. США та Європа можуть зіграти ключову роль у досягненні і збереженні миру. Румунія залишатиметься активною учасницею зусиль заради безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні", — наголосила вона.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що результати зустрічі — невтішні: путін відмовився від безумовного перемир’я, а російські війська продовжують удари по Україні.

"Зустріч не змінила ситуацію. путін не припинив агресію. Це свідчить про його бажання виграти час. Ми маємо посилити санкції та збільшити підтримку України", - додала Цахкна.

Він також зауважив, що на пресконференції Путін знову озвучував «першопричини» війни, згадані ним ще у 2022 році, що свідчить про незмінність його справжніх цілей.

Колишній глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикував зустріч, заявивши, що путін "отримав усе, про що мріяв, і не припинив атак".

"Те, що йому вже дали, він сприймає як належне. Те, чим лише погрожують, не сприймає всерйоз. Зустріч Трампа із Зеленським у понеділок може виправити ситуацію, якщо будуть оголошені реальні гарантії безпеки для України", - зазначив Ландсбергіс.

Президент Фінляндії Александер Стубб після телефонної розмови з Трампом наголосив, що гарантії безпеки для України є критично важливими для досягнення сталого миру.

"Ми працюємо разом із президентом Зеленським, європейськими союзниками та США над формулою справедливого і тривалого миру", - заявив він.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні назвала переговори «проблиском надії», але підкреслила, що лише Україна має право вести переговори на своїх умовах.

"Ключовим залишається питання гарантій безпеки. У цьому контексті в Анкориджі прозвучали важливі сигнали. Ми підтримуємо ідею гарантій на основі статті 5 НАТО", - йдеться у її заяві.

Вона також повідомила, що Трамп підтримав італійську ініціативу про колективну безпеку для України, яка передбачає обов’язкову реакцію союзників у разі нового нападу з боку рф.

Президент ПАРЄ Теодорос Русопулос висловив вдячність за зусилля щодо пошуку справедливого миру, але розчарування — через відсутність перемир’я.

"Я шкодую, що зустріч не призвела до припинення вогню. ПАРЄ непохитно підтримує Україну", - написав він у X (Twitter).

15 серпня Дональд Трамп і Володимирпутін провели переговори в місті Анкоридж, штат Аляска.

 
ЄвропаАлясказустріч

