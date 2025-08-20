Reuters: Китай стрімко нарощує ядерні сили на тлі планів щодо Тайваню
Фото: з вільного доступу
Пекін розгортає найбільш масштабне нарощування стратегічних можливостей за останні десятиліття
Китай значно прискорив темпи модернізації та розширення свого ядерного арсеналу.
Про це повідомляє Reuters.
Попри офіційну політику "невикористання ядерної зброї першими", у Пентагоні вважають, що стратегія КНР може передбачати застосування ядерних ударів у разі загрози її командним центрам чи критичній інфраструктурі, а також у випадку можливої поразки китайських військ у війні за Тайвань.
У Міністерстві оборони Китаю ці звинувачення відкидають, підкреслюючи, що країна дотримується виключно оборонної ядерної стратегії і засуджує "спроби роздувати міф про китайську ядерну загрозу".
За даними "Бюлетеня атомних вчених", Китай уже накопичив близько 600 боєголовок і будує понад 350 нових ракетних шахт та бази для мобільних пускових установок.
При цьому значна частина арсеналу призначена для ракет малої дальності, орієнтованих на регіональні цілі.
У щорічному звіті Пентагону йдеться, що до 2030 року Народно-визвольна армія Китаю може мати понад 1000 оперативних ядерних боєголовок, від малопотужних високоточних засобів до міжконтинентальних балістичних ракет з мегатонним зарядом.