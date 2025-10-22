Reuters: росія відкинула пропозицію Трампа заморозити лінію фронту

росія повторила свою вимогу щодо взяття під контроль усього Донбасу України.

У документі рф фактично відкидає пропозицію президента США Дональда Трампа про те, що лінію фронту слід заморозити на поточних позиціях.

росія повторила свої попередні умови для досягнення мирної угоди з Україною в закритому повідомленні, відомому як "неофіційний дипломатичний меморандум", надісланому США на вихідних.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на слова двох американських посадовців та особи, обізнаної із ситуацією.

У повідомленні росія повторила свою вимогу щодо взяття під контроль усього Донбасу України, сказав один із американських посадовців. Ця заява фактично відкидає пропозицію президента США Дональда Трампа про те, що лінію фронту слід заморозити на поточних позиціях. росія також повторила у неофіційному дипломатичному меморандумі свою попередню позицію, що жодні війська НАТО не повинні бути розміщені в Україні в рамках будь-якої мирної угоди, зазначив один із посадовців.

Нагадаємо, зустріч між російським диктатором владіміром путіним та президентом Сполучених Штатів Америки в найближчому майбутньому не відбудеться. Під загрозу проведення саміту в Будапешті, імовірно, поставила відмова москви від негайного припинення вогню в Україні.