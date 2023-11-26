Reuters та The Sun показали кадри роботи ППО у Києві. Повітряні сили кажуть, що претензій немає

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що бачив ці відео і до них претензій немає — на кадрах не було "чутливої інформації".

У суботу, 25 листопада, агентство Reuters і таблоїд The Sun опублікували кадри нічного збиття дронів-камікадзе Shahed над Києвом. Кадри спричинили критику в соцмережах.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що бачив ці відео і до них претензій немає — на кадрах не було "чутливої інформації".

"Я бачив відео, там нічого немає такого, що могло б викликати занепокоєння. Робота ППО показується, і командувач Повітряних сил у себе у Telegram-каналі теж інколи дякує нашим захисникам і показує відео [...]. Якщо в цьому відео немає чутливої інформації, тобто звідки вилітають ракети, то нічого страшного тут немає", — сказав Ігнат.

Загалом військове керівництво і влада неодноразово закликали людей не знімати роботу ППО, оскільки це допомагає ворогу з визначенням локацій і цілей. СБУ періодично карає людей за подібні зйомки.

У ніч з 24 на 25 листопада російські війська запустили на Київ рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed. ППО збила 74 з 75 дронів.

У Печерському районі Києва уламки збитого дрона впали на відкриту місцевість, а в Соломʼянському — на дитячий садок і житловий будинок. У Голосіївському районі уламки впали на чотириповерхівку, а у Дніпровському невеликий уламок упав на сходову клітку верхнього поверху. Постраждали пʼятеро людей.

росіяни у цій атаці використали чорні дрони, що містять матеріал, який поглинає радіолокаційний сигнал. Це ускладнило роботу ППО.