Резніков сподівається на вступ України до НАТО у 2024 році, після перемоги – CNN

"Це лише мій прогноз", уточнив міністр оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що розглядає саміт НАТО у Вашингтоні наступного року як можливий час для прийняття України до Альянсу.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України. Це лише мій прогноз", – сказав Резніков.

Міністр визнав, що Україна зможе приєднатися до Альянсу лише після закінчення війни, посилаючись на статтю 5 і кажучи, що "у нас немає варіантів одностайного голосування", поки триває конфлікт. Коли його запитали, чи вважає він, що війна закінчиться до наступного літа, він швидко відповів: "Так. Ми виграємо цю війну".

На думку міністр оборони, користь від вступу України до НАТО лише зросла з огляду на її боротьбу з росією.

"Після перемоги, це буде в інтересах НАТО, тому що ми стали справжнім східним щитом НАТО або східним щитом Європи", – сказав Резніков ат уточнив, що Україна отримала "реальний бойовий досвід – як стримувати росіян, як перемагати їх, як бити їх, використовуючи стандартне озброєння НАТО".

Нагадаємо, що у комюніке саміту НАТО у Вільнюсі не згадується про часові межі вступу України до НАТО. У тексті зазначається, що "Альянс підтримуватиме Україну у проведенні цих реформ на її шляху до майбутнього членства. Ми зможемо надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени погодяться і умови будуть виконані".