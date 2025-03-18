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ПОЛІТИКА

Результати переговорів Трампа і путіна дозволяють обом сторонам вважати себе переможцями – Sky News

18 березня 2025, 21:59
Результати переговорів Трампа і путіна дозволяють обом сторонам вважати себе переможцями – Sky News
Фото: EPA-EFE/MICHAEL KLIMENTYEV
Диктатор рф владімір путін однаково може продовжувати наземну війну проти України.

Підсумки розмови 18 березня між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором владіміром путіним "дозволять обом сторонам заявити про свою перемогу".

Про це повідомляється в аналітичній замітці кореспондента Sky News.

російський диктатор владімір путін погодився припинити удари по енергетичній інфраструктурі України на 30 днів після розмови з Трампом.

"Президент Трамп може і буде стверджувати, що йому вдалося домогтися поетапного припинення вогню — повітряного і морського. Він буде справедливо стверджувати, що наблизив циферблат до миру (принаймні в короткостроковій перспективі) у цьому тривалому конфлікті", — йдеться в тексті.

На думку кореспондента, диктатор рф владімір путін однаково може продовжувати наземну війну проти України вздовж лінії фронту — навіть попри повідомлення Білого дому про те, що він і президент Трамп погодилися на часткове припинення вогню — а саме на те, що «об'єкти енергетики та інфраструктури не піддаватимуться нападам».

"Він хоче цього, тому що вважає, що у нього є перевага і він може продовжити конфлікт на полі бою, щоб просунути лінію фронту якомога далі на захід. Це війна за територію, і росія хоче отримати контроль над якомога більшою територією, перш ніж підпише будь-який план повного припинення вогню", — підсумував кореспондент видання.

Сьогодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору владіміру путіну. Їхні переговори тривали близько 2,5 години.

війнаВладімір ПутінДональд Трамппереговори

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