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рф готує нові ІПСО зі звинуваченнями України у воєнних злочинах у Курській області

12 серпня 2024, 18:35
рф готує нові ІПСО зі звинуваченнями України у воєнних злочинах у Курській області
Фото: з вільних джерел
Про підготовку попередили в СБУ.
Служба безпеки попередила про підготовку російськими спецслужбами звинувачень українців у вигаданих воєнних злочинах у Курській області. російська сторона створює і поширює фейки та інформаційні вкиди.
 
Про це попередили в пресслужбі СБУ.
 
Ці інформаційно-психологічні спецоперації ворога повʼязані, перш за все, із неможливістю ефективно протидіяти наступальним діям ЗСУ. За даними СБУ, найближчим часом спецслужби росії можуть вдатися до інсценування злочинів, зокрема, щодо цивільного населення Курської області, щоб надалі звинуватити в їх скоєнні українську сторону. 
 
"СБУ попереджає, що такі спроби є марними, і не впливатимуть ні на наступальні дії ЗСУ, ні на думку міжнародних партнерів нашої держави. Адже Сили оборони України довели всьому світові, що чітко дотримуються правил та звичаїв ведення війни. Зокрема, як щодо поводження з військовополоненими рф, так і щодо цивільного населення", – йдеться у повідомленні. 
 
Нагадаємо, що 6 серпня в Курській області заговорили про прорив кордону. Спершу росіяни стверджували, що їхня ФСБ стримала атаку, але згодом визнали, що певна кількість військових і техніки зайшли на їхню територію. Провоєнні російські блогери писали про втрату деяких населених пунктів.
 
 
фейкивійна в Україніросія окупанти

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