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рф готує операцію під чужим прапором у Чорному морі – Держдеп США

25 липня 2023, 08:25
рф готує операцію під чужим прапором у Чорному морі – Держдеп США
Фото: blackseanews.net
Штати продовжать проведення консультацій із партнерами у регіоні.

російське керівництво має плани провести операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі ударів по українській портовій інфраструктурі.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо інформацію, яка свідчить про те, що рф, очевидно, готують операцію під чужим прапором. Вони погрожували суднам, які діють у міжнародних водах, після чого сьогодні сталася атака на Дунаї", - зазначив він.

За словами речника, Штати продовжать проведення консультацій із партнерами у регіоні щодо альтернативних шляхів вивезення зерна з України.

Міллер додав, що ідеального рішення, яке дало б змогу Україні відвантажувати таку ж кількість зерна, як під час дії Чорноморської зернової ініціативи, без поновлення морських шляхів "просто неможливо".

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