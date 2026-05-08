рф терміново розгортає додаткові сили для протидії українським БПЛА – Сирський

Про це в Telegram повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Головком заслухав доповідь воєнної розвідки щодо розвитку військ безпілотних систем рф.

"Ворог терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще чотири полки, 24 дивізіони й 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам. Посилює ешелоноване протиповітряне прикриття москви й Краснодарського краю", – написав Сирський.

Також, за його словами, рф нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами.

Головнокомандувач вказав, що фактично росіяни масштабують свої війська сил безпілотних систем, копіюючи українські рішення – технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується й застосування засобів радіоелектронної боротьби у прикордонних областях, додав Сирський.За даними розвідки, як розповів головком, росія цього року планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БПЛА різних типів. Попри це Сирський наголосив, що сили оборони й далі утримують ініціативу.

"Наша перевага у FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, уже п'ятий місяць поспіль, лише підрозділи безпілотних систем сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж росія встигає мобілізувати до своєї армії", – розповів Сирський.

За його словами, протягом квітня українські безпілотні комплекси виконали майже 357 тис. бойових завдань, уразили понад 160,7 тис. верифікованих цілей (на 2% більше, ніж у березні), нейтралізували понад 7,7 тис. позицій російських пілотів безпілотних авіаційних комплексів. Окрім того, засобами middle strike на дистанції 20–250 км уразили 424 об'єкти росіян.

"Війна постійно змінюється. Противник адаптується, шукає нові способи протидії нашим сильним сторонам. Тому ми маємо діяти швидше, гнучкіше й технологічніше. Серед ключових завдань – підвищення ефективності радіоелектронної боротьби, нарощення використання наземних роботизованих РЕБ-платформ і ревізія ефективності індивідуальних засобів РЕБ", – додав головком.