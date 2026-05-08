Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф терміново розгортає додаткові сили для протидії українським БПЛА – Сирський

08 травня 2026, 14:33
рф терміново розгортає додаткові сили для протидії українським БПЛА – Сирський
Фото Міністерства оборони України
Ворог терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще чотири полки, 24 дивізіони й 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам.
росія терміново розгортає додаткові військові підрозділи для протидії українським безпілотникам.
 
Про це в Telegram повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
 
Головком заслухав доповідь воєнної розвідки щодо розвитку військ безпілотних систем рф.
 
"Ворог терміново, поза затвердженими планами, розгортає ще чотири полки, 24 дивізіони й 162 батареї для протидії нашим ударним безпілотникам. Посилює ешелоноване протиповітряне прикриття москви й Краснодарського краю", – написав Сирський.
 
Також, за його словами, рф нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами.
 
Головнокомандувач вказав, що фактично росіяни масштабують свої війська сил безпілотних систем, копіюючи українські рішення – технічні, тактичні й організаційні. Те саме стосується й застосування засобів радіоелектронної боротьби у прикордонних областях, додав Сирський.За даними розвідки, як розповів головком, росія цього року планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БПЛА різних типів. Попри це Сирський наголосив, що сили оборони й далі утримують ініціативу.
 
"Наша перевага у FPV-дронах зростає. Починаючи з грудня, уже п'ятий місяць поспіль, лише підрозділи безпілотних систем сил оборони України знешкоджують більше окупантів, ніж росія встигає мобілізувати до своєї армії", – розповів Сирський.
 
За його словами, протягом квітня українські безпілотні комплекси виконали майже 357 тис. бойових завдань, уразили понад 160,7 тис. верифікованих цілей (на 2% більше, ніж у березні), нейтралізували понад 7,7 тис. позицій російських пілотів безпілотних авіаційних комплексів. Окрім того, засобами middle strike на дистанції 20–250 км уразили 424 об'єкти росіян.
 
"Війна постійно змінюється. Противник адаптується, шукає нові способи протидії нашим сильним сторонам. Тому ми маємо діяти швидше, гнучкіше й технологічніше. Серед ключових завдань – підвищення ефективності радіоелектронної боротьби, нарощення використання наземних роботизованих РЕБ-платформ і ревізія ефективності індивідуальних засобів РЕБ", – додав головком.
війна в Україніросія окупантиОлександр Сирський

Останні матеріали

SADAT – турецький аналог
Політика
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Переклад iPress – 08 травня 2026, 13:46
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Політика
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Переклад iPress – 08 травня 2026, 11:47
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Політика
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Переклад iPress – 08 травня 2026, 08:19
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється