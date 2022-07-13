РФ відмовляється повертати понад 400 літаків, орендованих в іноземних компаній

Що Захід буде робити з яхтами — рибалити? росіяни можуть зробити набагато більше з літаками. Тому у короткостроковій перспективі, вони отримали досить хорошу угоду

російські авіакомпанії відмовляються повертати понад 400 літаків, орендованих у іноземних компаній, та ряд їхніх запчастин після введення санкцій проти рф за її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The Washington Post.

В аналітичній компанії Cirium заявили, що через це рішення російської сторони іноземні лізингові компанії змушені подавати страхові претензії на 10 мільярдів доларів.

За словами Рісто Маеотса, виконавчого директора авіаційної компанії в Естонії, яка не змогла повернути кілька двигунів з росії Рісто, незважаючи на звернення великої уваги Заходу на конфіскацію яхт, що належать російським олігархам, ситуація з літаками є набагато важливішою.

"Що Захід буде робити з яхтами — рибалити? росіяни можуть зробити набагато більше з літаками. Тому у короткостроковій перспективі, вони отримали досить хорошу угоду", - додає він.

У Cirium зазначають, що з 968 літаків російського комерційного флоту напередодні вторгнення рф в Україну 515 належали іноземним лізинговим компаніям.

Як повідомлялося, президент росії володимир путін дозволив реєструвати в росії іноземні судна, що знаходяться в лізингу. Видача російських сертифікатів дасть змогу використовувати їх на внутрішніх рейсах.

24 лютого росія почала новий етап війни проти України – повномасштабний наступ. Ворог здійснює масовані обстріли та бомбардування українських міст і сіл.

Після початку війни проти росії було запроваджено масштабні санкції з боку світової спільноти, у тому числі в авіасфері. Євросоюз запровадив заборону на експорт у росію товарів і технологій, що використовуються в авіаційному та космічному секторах, а також на страхування та технічне обслуговування товарів, пов'язаних з цими галузями.

Авіавиробники Boeing та Airbus заявили про припинення технічного обслуговування та підтримки російських авіакомпаній та постачання їм запчастин.

У червні Вищий господарський суд Коломбо заборонив літаку російської авіакомпанії «Аерофлоту» залишати Шрі-Ланку.