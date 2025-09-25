Rheinmetall збудує завод із виробництва артилерійських боєприпасів у Латвії

Латвія та німецький виробник зброї Rheinmetall AG підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва в Латвії заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Очікується, що проєкт залучить понад 200 мільйонів євро інвестицій, але протягом 10 років експорт заводу може перевищити три мільярди євро.

Будівництво заводу планують розпочати навесні 2026 року, а виробництво розпочнеться на рік пізніше.

"Латвія послідовно інвестує в свою оборону і в партнерстві зі своїми союзниками. Співпраця з Rheinmetall дає можливість залучити сотні мільйонів євро інвестицій, створити нові робочі місця і надати латвійським компаніям доступ до першокласних технологій. Це зміцнює не лише нашу економіку, а й національну безпеку і колективну оборону НАТО. Я переконана, що інвестиції в нашу національну оборону - це також інвестиції в безпеку і майбутнє нашого народу”, - прокоментувала прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

Зазначається, що завод також принесе економічні вигоди завдяки новим робочим місцям і розширенню експортних можливостей, та сприятиме тіснішій інтеграції Латвії в оборонну промисловість ЄС.