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Рішення захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим – ISW

15 лютого 2023, 18:03
Рішення захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим – ISW
Чому ЗСУ так довго утримують місто Бахмут пояснили аналітики ISW в своєму сьогоднішньому звіті.

Американські аналітики Інститут вивчення війни (ISW) вважають, що ЗСУ створили умови для майбутнього контрнаступу самезавдяки оборон Базмута Донецької області.

Про це пишуть в щоденному звіті ISW.

Рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим, заявляють аналітики ISW. Якби війська рф взяли його без значного опору, то могли б розпочати ширшу операцію.

"ISW продовжує оцінювати, що рішення України захищати Бахмут, ймовірно, є стратегічно обґрунтованим, попри витрати. Захист цього міста на Донеччині змусив Кремль використати на цьому напрямку значну частину найманців ПВК "вагнера" та залучити повітряно-десантні сили для підтримки виснажливого просування", - пояснили аналітики.

В  ISW не згодні з висновками The Washington Post, яке повідомило, що, за оцінками представників Пентагону, українські сили не в змозі одночасно захищати Бахмут, а також розпочати весняний контрнаступ. 

В Інституті вивчення війни пояснюють, що що українська оборона Бахмуту призвела до деградації значних російських сил і тому, будуть створені сприятливі умови для майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Якби російські війська зайняли Бахмут без значного українського опору, то це змусило б українські сили поспіхом будувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості, пишуть в звіті американські аналітики. 

"Таким чином, оборона Бахмута та спроби створити умови для контрнаступу, ймовірно, є взаємодоповнювальними, а не взаємозаперечними діями, враховуючи, що російські війська продовжили б свій наступ за містом, якби Україна поступилася Бахмутом раніше", - обґрунтували спеціалісти.

ISWвійназвіт

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