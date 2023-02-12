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ПОЛІТИКА

Ріші Сунак у приватному порядку розробляє плани відновлення зв'язків Британії з ЄС – Bloomberg

12 лютого 2023, 08:58
Ріші Сунак у приватному порядку розробляє плани відновлення зв'язків Британії з ЄС – Bloomberg
Високопоставлені державні службовці розробляють пропозиції щодо того, як Британія може тісніше співпрацювати з країнами ЄС у низці політичних сфер.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у приватному порядку звернувся до високопосадовців з проханням розробити плани відновлення відносин з Європейським Союзом після багатьох років суперечок через Brexit.

Про це пише Bloomberg із посилання на міністрів, дипломатів та чиновників.

Робота зосереджена на обороні, міграції та так званому економічному державному управлінні, що включає такі питання, як торгівля, енергетика та міжнародні стандарти.

Британські чиновники сподіваються, що найближчими днями вони зможуть оголосити про вирішення багаторічної суперечки з ЄС щодо торговельних домовленостей для Північної Ірландії після Brexit. І команда Сунака прагне використати цей прорив як основу для більш комплексного поліпшення зв'язків з блоком.

Однак, щоб здійснити це, Сунаку доведеться балансувати між тим, щоб тримати під контролем затятих прихильників Brexit в своїй партії і переконати своїх союзників з Демократичної юніоністської партії зняти вето на децентралізацію влади в Північній Ірландії.

Навіть якщо йому це вдасться, він зіткнеться зі скептицизмом європейських лідерів, які намагалися вести бізнес з Британією протягом останніх семи років, оскільки країна пережила п'ять різних прем'єр-міністрів, які часто ставилися до ЄС як до боксерської груші для своєї внутрішньої аудиторії. Незабаром Британія також має представити законодавство про міграцію, яке може вступити в конфлікт з Європейською конвенцією з прав людини.

Британські урядовці наполягають, що зміна стратегії Лондона щодо Європи не є визнанням того, що Brexit зазнав невдачі, а лише є відображенням мінливої реальності.

Раніше повідомлялось, що Ріші Сунак оголосив, що Британія навчить українських пілотів керувати літаками стандарту НАТО.

ЄСБританіяСунак

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