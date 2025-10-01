Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Роберт Фіцо скасував участь у самітах ЄС у Данії через проблеми зі здоров’ям

01 жовтня 2025, 17:51
Роберт Фіцо скасував участь у самітах ЄС у Данії через проблеми зі здоров’ям
Фото: news.yahoo.com
Також скасовано його зустріч із канцлером Німеччини.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не візьме участі в неформальному саміті Європейської ради та саміті Європейського політичного співтовариства, які проходять 1–2 жовтня в Данії. Причиною стала погіршена фізична форма після замаху на його життя у травні.

Про це повідомив представник апарату уряду Словаччини Олександр Ковач, передає aktuality.sk.

"Голова уряду Словацької Республіки Роберт Фіцо вибачився за неучасть у самітах через проблеми зі здоров’ям, які залишаються наслідком травм, отриманих унаслідок замаху", - заявив Ковач.

Крім участі в самітах, у Копенгагені також була запланована окрема двостороння зустріч Фіцо з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Переговори скасовані.

Нагадаємо, що у травні стався замах на Фіцо. У якому стані очільник словацького уряду.

 

Роберт Фіцо

