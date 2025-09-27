Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росії і білорусі повертають право вистуау в Паралімпійському комітеті під національними прапорами

27 вересня 2025, 14:35
Фото: facebook.com/tokyo2020.
Рішення означає, що їхні національні комітети відновлюють членство в МПК на тих самих умовах, як й інші країни, попри попередні обмеження.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повністю відновив членство росії та білорусі, дозволивши їхнім спортсменам знову брати участь у змаганнях під державними прапорами.

Про це повідомили в офіційній заяві Міжнародного паралімпійського комітету після голосування на Генеральній асамблеї в Сеулі, що відбулася 27 вересня.

"Національні паралімпійські комітети росії і білорусі повертають усі права та привілеї членства в МПК згідно з його Конституцією", - йдеться у заяві.

Раніше, у 2023 році, обидві країни були частково відсторонені через порушення членських зобов’язань. Тепер же більшість країн-членів МПК проголосували проти будь-яких обмежень:

  • Проти повного відсторонення росії: 111 - "за", 55 - "проти" і 11 утрималися.

  • Проти часткового відсторонення росії: 91 - "проти", 77 - "за", 8 - утрималися.

Це означає, що російський паралімпійський комітет повністю відновлений у правах, як і білоруський.

МПК вже оголосив, що почне співпрацю з обома країнами над організацією участі в майбутніх міжнародних змаганнях, зокрема в Паралімпійських іграх.

 
