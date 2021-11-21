Росія готує напад на Україну з танками та артилерією: у розвідці назвали терміни
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноброни України Кирила Буданова в інтерв'ю виданню Military Times
Напад з танками та артилерією
За словами очільника розвідки, така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими послідують повітряно-десантні атаки на сході, десантні атаки в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь.
"Атака, яку готує Росія, буде набагато руйнівнішою, ніж будь-яка раніше в конфлікті, що почався в 2014 році, в результаті якого було вбито близько 14 000 українців", - зазначив Буданов.
Він наголосив, що масштабні російські військові навчання "Захід-21", проведені раніше цього року, довели, наприклад, що РФ може одночасно перекинути до 3500 десантників та військовослужбовців спеціальних операцій.
Як підкреслив очільник ГУР, наразі Росія нарощує чисельність військ та систем озброєння в окупованому Криму, розміщуючи, зокрема, системи балістичних ракет малої дальності "Іскандер" та інші види зброї в інших місцях поблизу кордону.
Він зазначив, що навіть суворі погодні умови у січні-лютому ніяк не відрадять РФ від нападу.
"Для нас і росіян це не проблема", - сказав Буданов.
Дестабілізація ситуації та протести
Як пояснив керівник розвідки, будь-яка російська атака буде здійснена після серії психологічних операцій, які зараз проводяться, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.
"Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які показують, що люди налаштовані проти уряду", - заявив Буданов.
За його словами, ці зусилля включають протести проти COVID-вакцинації, які, за словами Буданова, були організовані Росією, що намагається розпалити заворушення, пов'язані з економікою та енергопостачанням.
Крім того, Буданов сказав, що РФ намагається підняти антиурядові настрої в Україні за допомогою ситуації з "вагнерівцями".
"Вони (росіяни - ред) хочуть підштовхнути до заворушень через протести та мітинги, які б засвідчили антиурядові настрої людей. Російські психологічні операції використовують, щоб показати, що "влада зрадила народ", - резюмував Буданов.
Нагадаємо, що Путін заявив, що Москва ніколи не погодиться з тим, що є однією зі сторін збройного конфлікту на Донбасі. За його словами, це не закріплено в мінських угодах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Саакашвілі до тюремної лікарні заносили за руки-ноги
- ФОТО Україна додатково перекидає до кордону з Білоруссю 8,5 тисячі силовиків
- ФОТО Стефанчука призначили новим спікером Ради
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі