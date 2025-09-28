Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
росія готується вкрасти Запорізьку атомну електростанцію – очільник МЗС

28 вересня 2025, 10:22
росія готується вкрасти Запорізьку атомну електростанцію – очільник МЗС
Фото: nikvesti.com
Сибіга додав, що безвідповідальні дії рф призвели до надто великої кількості ризиків
Через дії росії тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вже четвертий день перебуває без електроенергії. москва готується вкрасти станцію.
 
Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
 
"Це вже десяте відключення електроенергії на станції, спричинене діями росії.  Крім того, росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби вкрасти станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову. Найстрашніше те, що російські керівники, які працюють над цим планом, так прагнуть догодити своїм босам у москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки. Ми вже бачили таку поведінку в 1986 році", – наголосив Сибіга.
 
Він додав, що безвідповідальні дії росії призвели до надто великої кількості ризиків. Серед таких дій міністр назвав удари поблизу ядерних обʼєктів – у тому числі нещодавній вибух безпілотника неподалік від Південно-Української АЕС. До списку Сибіга відніс і удар російського дрона по саркофагу енергоблоку Чорнобильської АЕС.
 
"Однак спроба росії знову підключити ЗАЕС може бути найгіршою з усіх і становити найбільший ризик. москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати свою крадіжку ЗАЕС. Такий сценарій веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ. Ми вимагаємо, щоб агентство зайняло принципову позицію. Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні, її законному власнику", – додав очільник МЗС України.
