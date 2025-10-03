росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України – Міненерго
03 жовтня 2025, 12:09
Фото: aa.com.tr
У ніч на 3 жовтня росіяни завдали ударів ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях Україні.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Зокрема постраждали об’єкти газотранспортної інфраструктури.
Наразі на місцях працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та стабілізувати ситуацію, зазначили у відомстві.
У ДТЕК повідомили, що внаслідок нічної російської атаки була зупинена робота низки об'єктів газовидобутку на Полтавщині.
За даними Повітряних сил ЗСУ, уночі росіяни завдали комбінованого удару по території України. Основним напрямком удару були об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях.
Також унаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.
Загалом окупанти запустили 416 засобів повітряного нападу: 381 ударний БпЛА, 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 21 крилату ракету "Іскандер-К", 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.