росія масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України – Міненерго

У ніч на 3 жовтня росіяни завдали ударів ракетами та безпілотниками по низці об’єктів енергетики в кількох областях Україні.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зокрема постраждали об’єкти газотранспортної інфраструктури.

Наразі на місцях працюють рятувальники та енергетики, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки та стабілізувати ситуацію, зазначили у відомстві.