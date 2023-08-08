росія може створити тіньовий флот для транспортування зерна – Reuters
росія змушена дедалі більше покладатися на тіньовий флот для експорту зерна. Переважно це старі зерновози, які часто належать судновласникам у Туреччині чи Китаї.
Про це пише Reuters.
Відсутність кораблів у росії та скорочення діяльності в країні-агресорі західних зернотрейдерів збільшують витрати на транспортування російської пшениці, зазначає агентство. росія своєю чергою збирається експортувати близькі до рекордних обсяги зерна. А наявний у рф флот зернових суден значно нижчий за потреби.
"Ситуація викликає сумніви щодо того, чи зможе росія підтримувати рекордні темпи експорту, і якщо її не вирішити, це може підвищити світові ціни на пшеницю", – повідомили джерела агентства.
Невдоволення росії зерновою угодою, з якої вона врешті вийшла, стосувалося труднощів, яких зазнавали російські експортери зерна у роботі із західними контрагентами — судновласниками, страховиками, банками. Ті часто відмовлялися працювати з росією. У кремлі це називали прихованими санкціями, хоча на експорт зерна обмеження не поширювалися.
Як стверджують джерела Reuters, щонайменше три великі судновласники відмовилися від будь-яких контактів із росією вже з лютого 2022 року. А страховики кажуть, що російські термінали та порти часто не можуть пройти перевірку на відсутність зв'язку із підсанкційними особами.
Навіть заправка судна пальним у росії може виявитися порушенням західних санкцій, додає ще одне джерело.