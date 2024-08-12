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ПОЛІТИКА

росія може відповісти масованим ударом по Києву за наступ ЗСУ в Курській області – The Times

12 серпня 2024, 09:37
росія може відповісти масованим ударом по Києву за наступ ЗСУ в Курській області – The Times
Укрінформ
Джерело зауважило, що росіяни можуть спробувати атакувати парламент та інші урядові будівлі.

Країна-агресор росія може завдати масованого ракетного та дронового удару по Києву, бо хоче помститись за наступ українських військ на Курську область.

Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що після кількох днів мовчання президент України Володимир Зеленський натякнув на просування ЗСУ у Курській області, заявивши, що Київ "витискає війну на територію агресора".

Високопоставлене джерело в українському оборонному відомстві розповіло, що наразі Україна готується до агресивної відповіді з боку рф у вигляді спроб завдання ударів по важливих об'єктах у Києві.

Джерело зауважило, що росіяни можуть спробувати атакувати парламент та інші урядові будівлі.

"росія відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось величезне, щоб показати світові, що вона всемогутня і що щось на кшталт Курська не залишиться безкарним", — сказав неназваний співрозмовник.

За його словами, нова російська атака, ймовірно, налічуватиме набагато більше, ніж чотири ракети.

"Це можуть бути сотні (повітряних цілей — ред.), з використанням складного озброєння — крилатих ракет, балістичних ракет і шахедів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити", — додало джерело.

Нагадаємо, росія не змогла відтіснити українські війська у Курській області, незважаючи на відправлення підкріплень. Станом на 11 серпня вторгнення триває вже шостий день.

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