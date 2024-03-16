росія може здійснити значний прорив влітку, якщо Україна не отримає обіцяної допомоги — ISW

Аналітики пояснили, що допомогу від партнерів може бути вирішальним фактором для ЗСУ.

російські окупанти, ймовірно, продовжуватимуть свої наступальні дії, аби навесні 2024 року дестабілізувати українські оборонні лінії. Одночасно з цим росіяни, напевно, готуватимуться до прогнозованого на літо наступу. При цьому вирішальну роль у здатності України втримати територію зараз і відбити нові атаки росіян найближчими місяцями, ймовірно, відіграватиме надання допомоги від Заходу.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У ISW звернули увагу, що зараз росіяни намагаються втримати темпи своїх наступальних операцій на сході України, аби не дати ЗСУ стабілізувати оборонні рубежі. Особливо зосереджені окупанти на просування якомога далі на захід від Авдіївки.

У ISW вважають, що російські війська продовжуватимуть використовувати переваги, які надає володіння ініціативою по всьому фронту, для динамічного перерозподілу своїх наступальних зусиль цієї весни та влітку. Робитимуть вони це, ймовірно, в надії використати можливі вразливі місця української оборони.

Вказано, що росіяни можуть форсувати свої спроби прориву до того, як складні погодні умови та особливості рельєфу місцевості навесні перешкоджатимуть ефективному механізованому маневру по обидві сторони лінії фронту. Однак російські війська і раніше активізували наступальні операції за подібних умов. Тому, як додали аналітики, окупанти все ж можуть намагатися зберегти темп своїх наступальних операцій до весни, аби використати дефіцит озброєння українців до того, як обіцяна західна допомога прибуде в Україну.

"Наміри та план російського наступу влітку 2024 року не є поки зрозумілими та, ймовірно, не будуть зрозумілими, поки війська рф його не розпочнуть. Але російське військове командування, ймовірно, має намір скористатися будь-якими здобутками, яких воно досягне найближчими тижнями, а також прогнозами про те, що ЗСУ можуть бути ще гірше забезпечені влітку цього року, аніж зараз", – йдеться у звіті ISW.

За словами аналітиків, добре забезпечені українські війська показали, що вони можуть не дати росіянам досягти навіть незначних успіхів під час широкомасштабних наступальних дій. Тому на переконання ISW, немає підстав сумніватися, що Україна зможе ще більше стабілізувати лінію фронту і підготуватися до відбиття майбутніх російських наступальних дій цього літа, якщо дефіцит матеріальних засобів зменшиться.

"Відносні успіхи росії цієї весни, навіть тактичні, можуть створити умови для того, щоб російські війська змогли досягти значних оперативних успіхів влітку. Здатність України стабілізувати нинішню лінію фронту цієї весни також не завадить Росії здійснити прорив влітку. Добре забезпечені українські війська, ймовірно, зможуть запобігти будь-якому значному російському просуванню як навесні, так і влітку 2024 року за умови, що протягом наступних місяців надійде достатня західна безпекова допомога, яка дозволить українським військам подолати поточну нестачу матеріальних засобів і підготуватись до майбутніх оборонних операцій і підтримувати їх", – додали аналітики.