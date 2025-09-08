росія нарощує "тіньовий флот" танкерів для обходу санкцій

Ще москва активно замінює танкери, що опинилися під обмеженнями, зберігаючи обсяги постачань сировини попри тиск Заходу.

Попри західні санкції, рф активно розширює "тіньовий флот" нафтових танкерів, що дозволяє їй зберігати стабільні обсяги експорту сировини.

Про це заявив головний економіст одного з найбільших світових енерготрейдерів Trafigura Саад Рахім під час конференції APPEC 2025, повідомляє агенція Reuters.

За його словами, така флотилія відіграє ключову роль у доставці російської нафти покупцям, попри обмеження, покликані скоротити доходи Кремля від енергоресурсів.

"Із посиленням санкцій і запровадженням нових обмежень "тіньовий флот" лише збільшується", - зазначив Рахім.

Він також наголосив, що москва постійно оновлює парк танкерів, замінюючи судна, які потрапили під санкції. Це дозволяє уникати логістичних збоїв і продовжувати експорт у країни, які не приєдналися до ембарго.

Однак разом із тим, російський "тіньовий флот" потерпає від недофінансування.