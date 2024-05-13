росія навчилася ремонтувати двигуни західних літаків через два роки санкцій
Через два роки санкцій технічний підрозділ приватної авіакомпанії росії S7 навчився ремонтувати авіадвигуни літаків Boeing 737 та Airbus A320.
Про це російському виданню "Комерсант" розповіли джерела у трьох авіакомпаніях країни-агресорки.
Видання пише про двигуни CFM56-5B і 7B, які вважаються одними з найпопулярніших у світі. В росії їх налічується близько 800, а найбільша кількість перебуває в експлуатації у групи "Аерофлот".
Санкції США та ЄС, запроваджені через війну в Україні, ще у лютому 2022 року позбавили російських авіаперевізників підтримки виробників. Авіакомпанії рф майже не мали можливості для вивезення техніки на капремонт за кордон, а найскладніші роботи, пов'язані з відновлення гарячої частини двигунів, не були освоєні, розповіло одне з джерел "Комерсанта".
Тепер S7 планує надавати послуги з капремонту модулів турбіни низького тиску (ТНД), компресора низького тиску (КНД) та гарячої частини – газогенератора. За словами одного зі співрозмовників видання, капремонт ТНД та КНД CFM56 може тривати 70-80 днів. При цьому вартість буде порівнянна з цінами за кордоном "і буде нижчою, ніж ціна покупки" двигуна, бувшого у використанні.
Через зниження виробництва та зростання попиту на вживані двигуни з боку росії у світі виник дефіцит CFM56, особливо складно знайти CFM56-7B, кажуть співрозмовники видання. Рівень технологій, що застосовуються в CFM56, "не виглядає дуже складним" для росії, вважає глава "Авіапорта" Олег Пантелєєв. За його словами, першим у країні роботами з CFM56 зайнялося "Трансаеро", після цього компетенції з ремонту двигунів почали розвивати у S7.
CFM56 – один із найпоширеніших у світі двигунів, зазначає директор з досліджень та розробок Infomost Consulting Олексій Синицький. За його словами, модель відома тривалим терміном служби: типовий наліт залежно від умов експлуатації становить 40-60 тис. льотних годин, або 10-20 тис. злітно-посадкових циклів без зняття з крила, що становить 8-12 років.
До введення санкцій освоєння ремонту гарячої частини двигуна в росії вважалося недоцільним через високу вартість за наявності закордонних сервісів.