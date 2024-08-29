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ПОЛІТИКА

росія не може повністю витіснити українські сили з Курської області через нестачу ресурсів – AP

29 серпня 2024, 21:55
росія не може повністю витіснити українські сили з Курської області через нестачу ресурсів – AP
Фото: Андрій Попіль
Видання відмічає, що поки gутін боїться внутрішньої стабілізації, українські війська руйнують логістику в Курській області та використовують Сейм для створення буферної зони.

росії не вистачає ресурсів для повного витіснення Сил оборони з Курської області — для цього російським ЗС потрібно було б залучити 10 тисяч осіб. Тому зараз ворог зосереджений на стримуванні подальшого просування українських військ.

Про це пише Associated Press. 

Окрім того, Україна поставила "в глухий кут" російських військових, знищивши мости через річку Сейм. Це зруйнувало логістику деяких російських підрозділів та дало можливість українським військам використовувати річку для створення буферної зони.

"Я очікую, що українці знайдуть ще кілька вузьких місць для російської логістики та інфраструктури, не обов'язково тільки мости, і візьмуть їх під контроль", — заявив старший науковий співробітник вашингтонського Центру аналізу європейської політики Ніко Ланґе.

Видання зазначає, що проривом кордону в Курській області "Україна зганьбила Кремль і змінила поле битви". Разом з цим "відволікання" деяких найбільш боєздатних сил країни зі Сходу — це "авантюра" для Києва.

"російська система дуже ієрархічна і жорстка, тому їм завжди потрібен значний час, щоб адаптуватися до нової ситуації", — додав Ніко Ланґе.

Однак призивати більшу кількість резервістів президент рф владімір путін на даний час не хоче. Видання зазначає, що він побоюється внутрішньої стабілізації в країні. 

Вторгнення України в росію змінило динаміку війни й ще більше викрило слабкість кремля. З моменту початку операції в Курській області українські війська вже контролюють 100 населених пунктів в росії й захопили сотні полонених.

війнаЗСУКурськ

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